Wie Edmund Stoiber die 68-er Revolution erlebte

50 Jahre ist es her, dass sich die Republik veränderte - dank der Revolte der 68er. Auf Anfrage unserer Zeitung erinnert sich Dr. Edmund Stoiber, wie er die bewegte Zeit erlebte.

„Das turbulente Jahr 1968 war der Höhepunkt einer emotionalisierten und politisierten Dekade. Viele junge Menschen haben damals die Konventionen des Nachkriegsdeutschlands und westliche Institutionen wie die NATO bekämpft. Als Student, später als Doktorand an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München, war ich seit Mitte der 1960er Jahre im Vorstand des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) aktiv. Erheblich angespannt war unser Verhältnis zum Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS), der unter dem Motto ,Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren‘ eine aggressive Kampagne gegen das Hochschulestablishment verfolgte und die politische Stimmung an der LMU prägte.

Ich erinnere mich noch gut an einen Auftritt von Rudi Dutschke, dem Frontmann des SDS, an der LMU 1968. Die Große Aula war restlos überfüllt. Ich wollte mir ein Bild von Dutschke machen und bin hingegangen. Als ich aber in den Saal kam, hat mich jemand als RCDS-Mitglied erkannt. Es dauerte nicht lange, da wurde ich körperlich bedroht. Mit ,Schmeißt sie raus, die schwarze Sau‘-Chören wurde ich aus dem Saal gedrängt. Diese Aggressivität und Ausgrenzung von Links, die ich so nicht erwartet hatte, war das Schlüsselerlebnis für mein anschließendes Engagement in der Jungen Union in Wolfratshausen und im gesamten Landkreis und damit den Beginn meines politischen Lebens mit großer Verantwortung in Bayern, Deutschland und Europa.

Die doktrinäre Art der 68er fand nie die Unterstützung der breiten Bevölkerung und auch kaum Rückhalt in den bundesdeutschen Parlamenten. Sie repräsentierten ein enges linksintellektuelles Milieu in der Gesellschaft und besonders in den Medien und sprach die ,progressiven‘ Eliten mit großer Wirkung an. Diese Minderheit hat in ihrer Öffentlichkeitswirkung bürgerliche Organisationen wie den RCDS weit übertroffen.

Einen handfesten Vorteil der Aktivitäten der studentischen 68er hatte ich allerdings: Die ,Sit-ins‘ und ,Teach-ins‘, bei dem linke Studenten Veranstaltungen sprengten und zum Beispiel eine Vorlesung über Sachenrecht in eine Diskussion über den Vietnam-Krieg umfunktionierten, gaben den Anlass für meine Doktorarbeit zum Thema ,Der Hausfriedensbruch im Lichte der aktuellen Probleme‘.“ Dr. Edmund Stoiber

