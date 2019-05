Wie kommen Kinder sicher zur Grundschule? Stadt sucht nach Lösungen

Der Weg zur Schule birgt für Kinder Gefahren. Die Stadt sucht nach Lösungen. Eine wären Schulwegbegleiter.

Wolfratshausen – Die Kinder sollen sicher zur Schule kommen: Weil sich die Grundschüler in Wolfratshausen und Waldram immer wieder in kritischen Situationen im Straßenverkehr wiederfinden, möchten die Schulen gegensteuern. Für das kommende Schuljahr suchen die Einrichtungen zusammen mit dem Schulentwicklungs-Referenten des Stadtrates, Fritz Meixner, nach offiziellen Schulwegbegleitern, die für die Sicherheit der Buben und Mädchen sorgen.

An neuralgischen Punkten auf dem Schulweg sollen ab September freiwillige Helfer in gelben Ordner-Westen und mit einer Verkehrskelle ausgestattet ein Auge auf den Verkehr und die Schulkinder haben. „Wir haben bereits bei den Eltern angefragt, ob sich jemand vorstellen kann, als Schulwegbegleiter zu helfen“, sagt Frank Schwesig, Leiter der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg.

Die Ehrenamtlichen würden vor ihrem ersten Einsatz eine Schulung bei der Wolfratshauser Polizei durchlaufen, erklärt Meixner. „Wir wollen, dass die Schulwegbegleiter so gut wie möglich ausgebildet werden, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.“ Besonders kurz vor Schulbeginn sei das Pkw-Aufkommen vor den Bildungseinrichtungen besonders groß – und es gebe dementsprechend viele Gefahrenherde für die Mädchen und Buben. „Gerade, weil viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen, ist hier zu dieser Zeit besonders viel Verkehr“, berichtet der SPD-Stadtrat.

Lesen Sie auch: Bunte Figuren sollen Autofahrer in Wolfratshausen bremsen

An beiden Schulen gebe es mehrere Stellen, die für einen jungen Verkehrsteilnehmer riskant sei. „Beispielsweise das Eck aus Steinstraße und Kardinal-Wendel-Straße ist ein Brennpunkt, der für die Schüler in Waldram Gefahren birgt“, sagt die Verwaltungsangestellte der dortigen Schule, Andrea Fischer. Hier gibt es nur auf einer Seite einen Fußweg, die Schüler müssen also über die schwer einsehbare Straße laufen. „Es gab hier mehrfach Situationen, wo man heute froh sein muss, dass nicht mehr passiert ist“, ergänzt Meixner. Auch an der Hammerschmiedschule, wo große Baustellen anstehen, sei der Wunsch groß, die Schulwegsicherheit noch zu optimieren. Es handelt sich, das betont der Schulentwicklungs-Referent, um „ein präventiv gedachtes Angebot“.

Die Begleiter sollen ein besonderes Augenmerk auf die Schulanfänger werfen, die den Schulweg noch nicht seit Jahren kennen und deshalb einigen Gefahrenstellen schon von selbst aus dem Weg gehen.

Grundsätzlich kann sich jeder Interessierte für den Job als Schulwegbegleiter bewerben. „Alle werden theoretisch und praktisch auf den Einsatz vorbereitet“, versichert Meixner. Die Begleiter sollen angemeldet und im Einsatz über die Stadt versichert werden.

dst

Lesen Sie auch: Verkehr in Wolfratshausen - Bürgervereinigung: „Wir müssen uns die Stadt zurückholen“