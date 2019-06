Wofür man die Zeit der Sommersonnenwende nutzen kann

Nach der Sommersonnenwende werden die Tage wieder kürzer. Auch wenn der Gedanke daran manch‘ einen betrübt, sieht die katholische Pastoralreferentin Gabriele Seidnader darin einen guten Zeitpunkt des Jahres, um innezuhalten.

Wolfratshausen - Vor wenigen Tagen stand im Kalender der Zeitpunkt der Sommersonnenwende: Die längsten Tage des Jahres sind erreicht, die wir in dieser Zeit durchleben dürfen, zugleich mit dem Wissen, dass diese bald wieder kürzer werden und damit die Nächte auch wieder länger. Ein Zeitpunkt, der mich persönlich immer auch mit ein wenig Wehmut erfüllt. Doch vielleicht ist es gut, noch etwas bei dieser Mitte des Jahres zu bleiben und das zu betrachten, was uns geschenkt ist, was gewachsen ist und nun der Reifezeit des Sommers bedarf, bevor im Herbst die Ernte ansteht.

Innehalten und auf unser Leben schauen

Die Zeit für uns Menschen ist begrenzt und das Leben vergänglich. Vielleicht ist es genau das, was wir im Wechsel der Jahreszeiten für unser ganz persönliches Leben ablesen können. Und doch dürfen wir ein wenig in dieser Mitte des Jahres verweilen, bevor wir das abnehmende Licht merklich wahrnehmen. Vielleicht lehrt uns diese Zeit, die Fülle und das Licht wahrzunehmen, uns daran in diesen Tagen zu erfreuen. Wir könnten in dieser Mitte des Jahres innehalten und auf unser Leben schauen, zu unserer Mitte kommen, um wahrzunehmen, was in der Zeit unseres Lebens blüht und wächst. Mit Sicherheit gibt es einiges zu entdecken, das der Reifezeit entgegengehen kann und uns auch dann noch nährt und an die „Hoch-Zeit“ des Jahres erinnert, wenn die Dunkelheit zunimmt.

Vielleicht gilt es für uns Menschen, gerade im Wechsel der Jahreszeiten, im Werden und Vergehen, die Endlichkeit unseres eigenen Lebens annehmen zu lernen. Vielleicht bereiten uns gerade die „kleinen Abschiede“, die das Leben immer wieder für uns bereithält, auf den großen Abschied am Ende unseres Lebens vor.

In dieser Zeit der Sonnenwende finden wir im Heiligenkalender Johannes den Täufer, der mit seinem Leben auf den hinweist, dessen Geburtsfest Christen sechs Monate später in der längsten Nacht feiern: Jesus Christus. Dieser – so glauben sie – hat für viele Menschen Licht in ihr Leben gebracht. In der tiefsten Dunkelheit ins menschliche Leben geboren, durch die tiefste Dunkelheit des Todes ins Licht der Auferstehung neu geboren, kann er Menschen in Licht und Dunkelheit nahe sein.

Als Christen dürfen wir darauf hoffen, dass unser endliches Leben hineingenommen ist in Gott, den wir auch den Unvergänglichen nennen, der Leben schenkt und es trägt. Vielleicht tut es gut, in dieser Zeit des Jahres innezuhalten, die Fülle des Lebens und des Lichtes wahrzunehmen und in unserer Mitte nachzuspüren, dass wir im Auf und Ab des Lebens, im Wechsel von Licht und Dunkelheit, von Werden und Vergehen getragen sind.

VON GABRIELE SEIDNADER

Katholische Pastoralreferentin der Stadtkirche Wolfratshausen