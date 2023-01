Wofür wurde städtischer Zuschuss verwendet? - Kulturverein Isar-Loisach droht Ungemach

Von: Carl-Christian Eick

Der Kunstturm am Schwankl-Eck in der Wolfratshauser Altstadt schließt Ende Februar. Rund 10.000 Euro hatte die Stadt dem Kulturverein Isar-Loisach als Zuschuss für den Betrieb im Jahr 2021 bewilligt. © Hermsdorf-Hiss

Dem Kulturverein Isar-Loisach droht Ungemach. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er einen städtischen Zuschuss zurückzahlen muss, so Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner.

Wolfratshausen – Jahr für Jahr zieht die Stadt Finanzspritzen für örtliche Vereine und Institutionen auf. Der Zuschuss muss stets beantragt werden, dies tat auch der Kulturverein Isar-Loisach (KIL). Rund 10.000 Euro bewilligte daraufhin der zuständige Kulturausschuss des Stadtrats für das Jahr 2021 – in erster Linie zur Finanzierung des im August 2020 eröffneten Kunstturms am Schwankl-Eck.

Den muss der KIL wie berichtet nun schließen – dabei stellte sich heraus: Der Kulturverein hat bis heute keine Belege für die Verwendung des Zuschusses vorgelegt, so Bürgermeister Klaus Heilinglechner. Darüber hinaus: „Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den Antrag 2023 liegt aktuell auch noch nicht vor.“ Fürs laufende Jahr hat der Kulturverein nach Worten des Rathauschefs um einen städtischen Zuschuss von 12.000 Euro gebeten.

Das Fehlen der Belege sei dem Steuerberater des Vereins anzulasten, sagte KIL-Vorsitzende Assunta Tammelleo in einem Pressegespräch am Freitagnachmittag, in dem sie das Aus für den Kunstturm in der Wolfratshauser Altstadt öffentlich machte.

Bürgermeister: Kulturausschuss müsste über Rückzahlung des Zuschusses entscheiden

Bürgermeister Heilinglechner hat das Thema Zuschussnachweis weiterhin auf dem Radar. Weil die Kommune „im Sinne der Gleichberechtigung“ aller Vereine und Institutionen handele, die von der Stadt finanziell unterstützt werden, „muss auch der KIL seine Nachweise erbringen“. Geschehe dies nicht binnen einer inzwischen gesetzten Frist, das erklärt Heilinglechner, „wird der Ausschuss für Kultur-, Sport und Soziales darüber entscheiden, ob der Zuschuss zurückgezahlt werden muss“. (cce)

