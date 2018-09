Wohnideen auf 7000 Quadratmetern: Mömax eröffnet in Wolfratshausen

Während am XXXLutz-Standort noch gebaut wird, feiert der Mitnahmemarkt für „Junges Wohnen“ nun Eröffnung. Vorab zeigte ein Hausrundgang in der 70. Filiale, was die Kunden ab diesem Mittwoch erwartet.

Wolfratshausen – Die Fußmatten am Eingang zurechtschneiden, an den automatischen Schiebetüren schrauben, letzte Handgriffe an der Verkabelung unternehmen: Die Arbeiten an der Mömax-Filiale in Wolfratshausen sind fast abgeschlossen. An diesem Dienstag ist „Pre-Opening“ für Stammkunden, am Mittwoch öffnet das Möbelhaus im Gewerbegebiet offiziell. „Die Vorfreude ist spürbar“, sagte Filialleiter Mirko Piepenhagen am Montag bei einem Hausrundgang.

Die 70. Filiale des „Trendmitnahmemarkts“, wie die österreichische XXXLutz-Gruppe ihren Discounter für „Junges Wohnen“ bezeichnet, entsteht seit Anfang des Jahres neben dem XXXLutz-Standort, der wie berichtet ebenfalls noch heuer eröffnen will, im ehemaligen Möbel-Mahler-Komplex. „In relativ überschaubarer Zeit ist hier sehr viel bewegt worden“, sagte Mömax-Pressesprecher Jens Mieke. Das Sortiment des Marktes sei den heutigen Wohnverhältnissen angepasst. Häufige Umzüge seien heute keine Seltenheit mehr, daher seien die Kunden in der Lage, die neuesten Trends aufzugreifen – die sie laut Mieke „neu und preiswert“ bei Mömax finden.

Auf rund 7000 Quadratmetern Verkaufsfläche sind Ideen für Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer sowie für Arbeits- und Badezimmer ausgestellt – und bereit zum Mitnehmen. Das Besondere: Neben den Freiflächen, auf denen unter anderem Sofas zum Testen stehen, säumen Wohnkojen die Wege, in denen Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer bezugsfertig eingerichtet sind. Mieke: „Sie sind so dekoriert, dass man alle Artikel genau so mitnehmen kann.“

Sowohl bei der 3D-Planung der Wunschküche als auch bei der Suche nach der richtigen Matratze helfen speziell geschulte Mitarbeiter, die in der Mömax-Akademie ausgebildet werden. Beratung spiele eine „wichtige Rolle“ – genauso wie der Preis. Der weltweit günstige Einkauf ermögliche den günstigen Verkauf. „Preiswert, aber nicht billig“, sagte Mieke mit Nachdruck. „Denn wir legen Wert auf Qualität.“

Dass der Fokus des Möbelmarkts auf der Kundschaft liegt, betonte der Pressesprecher mehrfach während des Rundgangs durch die Filiale. Auf dem grauen PCV-Boden deuten zwar Pfeile eine Laufrichtung durch das Haus an, aber es gebe keine „Zwangsführung“. Mieke: „Der Kunde soll entscheiden.“ Das Sortiment, das von Möbeln über Dekoartikel bis hin zu Haushaltsutensilien reicht, werde stetig aktualisiert und der Nachfrage angepasst. Ob der Einkauf gleich mitgenommen oder geliefert und vom hauseigenen Montage-Team zu Hause aufgebaut werden soll, ist ebenfalls frei wählbar. „Bei uns hört der Service nicht beim Inbusschlüssel auf“, sagte Mieke.

Die umfassenden Dienstleistungen sollen rund 50 Mitarbeiter gewährleisten. Derzeit sind laut dem Pressesprecher allerdings in allen Bereichen noch Stellen frei und Bewerbungen willkommen. Weil die Verantwortlichen an den Eröffnungstagen von Mittwoch bis Samstag mit vielen Besuchern rechnen, wird das Wolfratshauser Team von 30 Mitarbeitern aus umliegenden Filialen verstärkt. Zur Eröffnung laufen am Mittwoch ab 9 Uhr verschiedene Rabatt- und Gutscheinaktionen, außerdem gibt es einen BMW zu gewinnen. Ab nächster Woche hat Mömax montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. mh

