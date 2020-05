Wolfratshausen: FDP plädiert für Liveübertragung der Stadtratssitzung

Live übertragene Stadtratssitzungen im Internet: Dafür plädiert Patrick Lechner von der FDP - doch der Bürgermeister sieht den Vorschlag skeptisch.

Wolfratshausen – Die Liveübertragung von Stadtratssitzungen im Internet: Dafür will sich Dr. Patrick Lechner weiterhin stark machen. Das kündigt er in einem Gespräch mit unserer Zeitung an. „Auf jeden Fall“, betont Lechner und verrät, dass ihn die SPD-Fraktion bei diesem Vorstoß voraussichtlich unterstützen wird. Der promovierte Mathematiker, der seit fünf Jahren in der Flößerstadt lebt, ist der einzige Vertreter der FDP im Stadtrat – und bildet wie berichtet mit den vier Sozialdemokraten eine Fraktionsgemeinschaft.

Patrick Lechner (FDP) ist Informationsfreiheitsbeauftragter

In der konstituierenden Sitzung wählten seine Amtskollegen den 42-Jährigen einstimmig zum Informationsfreiheitsbeauftragten des Stadtrats. In dieser Funktion will er dafür Sorge tragen, dass der Bürger Zugang zu allen Informationen im Rathaus bekommt. Lechner hat sich aber auch für sein persönliches Engagement als Stadtrat das Thema Transparenz auf seine Fahne geschrieben.

Informationsfreiheitsbeauftragter: Das ist ein etwas sperriges Wort, gibt er zu. So aber laute in Bayern die „Standardbeschreibung“ seiner Funktion, erklärt der 42-Jährige und schiebt nach: „Beizeiten“ könne durchaus über einen etwas leichter über die Lippen fließenden Titel nachgedacht werden. Seine Tätigkeit beschreibt Lechner, der in die Fußstapfen von Manfred Menke (SPD) tritt, so: „Ich versuche, dass alle Bürger an die Informationen kommen, die sie brauchen.“ Details zur Informationsfreiheitssatzung und dem Informationsfreiheitsbeauftragten finden sich auf der Homepage der Kommune, ebenso die Kontaktdaten Lechners. Er verstehe sich als „Ombudsmann“, als unparteiischer Vermittler zwischen den Bürgern und der Behörde. Lechner schränkt ein: Informationen, die dem Datenschutz unterliegen, werde auch er den Wolfratshausern nicht preisgeben.

Lechner will für mehr Transparenz im Stadtrat sorgen

Der 42-Jährige arbeitet als Informatiker bei einem bayerischen Automobilhersteller und ist dort unter anderem für die Prozesstransparenz maßgeblich mitverantwortlich. Ein Job, „mit dem man sich im Unternehmen nicht immer beliebt macht“, stellt Lechner fest. „Aber ich habe auch als Informationsfreiheitsbeauftragter des Stadtrats nicht das Ziel, Beliebtheitspreise zu gewinnen“, schlägt er einen Bogen zur Stadtpolitik. Bei der Kommunalwahl habe er versprochen, für mehr Transparenz zu sorgen – „und dazu stehe ich“.

Seit einigen Wochen arbeitet er sich in seine neue Aufgabe als Mandatsträger ein und sieht seine bisherige Vermutung bestätigt: „Vieles“ geschehe hinter verschlossenen Türen. Lechner will nicht missverstanden werden: „Es ist natürlich sinnvoll, dass das eine oder andere nicht öffentlich vorberaten wird.“ Doch durch die Brille des Bürgers betrachtet, „wäre es wichtig, so viele Diskussionen wie möglich offen, ehrlich und konstruktiv zu führen“. Nur so habe der Außenstehende die Chance zu verstehen, „wie dieser oder jener Beschluss zustande kommt“.

„So viele Diskussionen wie möglich offen führen“

Die Tatsache, dass nur eine Handvoll Wolfratshauser die konstituierende Stadtratssitzung in der Loisachhalle live verfolgten, ist für Lechner ein Indiz dafür, dass es in puncto Bürgerbeteiligung Defizite gibt. Wer den Eindruck habe, „dass vieles vorher ausgekartelt ist“, schenke sich den Besuch öffentlicher Sitzungen.

Schon im November vergangenen Jahres hatte Lechner die Liveübertragung von Stadtratssitzungen im Netz angeregt (wir berichteten). In anderen Kommunen, etwa in Pfaffenhofen an der Ilm, sei das selbstverständlich. Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) reagierte seinerzeit skeptisch auf den Vorschlag: „Die Frage wird sein, ob eine Stadt wie Wolfratshausen in ihrer beschaulichen Größe diesen doch relativ hohen Aufwand betreiben möchte.“

Bürgermeister reagiert auf Vorschlag skeptisch

Darüber hinaus müssten dem Vorhaben aus Datenschutzgründen „alle Mitglieder des Stadtrats“ sowie die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die an Ratssitzungen teilnehmen, zustimmen. Dasselbe gelte für Berater, Gutachter, Fachreferenten, Medienvertreter sowie die Bürger auf der Besucherempore.

Bereits 2014 hatte der Stadtrat über Liveübertragungen debattiert – und sie schließlich abgelehnt.

Die Corona-Pandemie bringt auch in Wolfratshausen wirtschaftliche Folgen mit sich. Ob Altstadt, Surfwelle oder Feuerwehrhaus: Bei einer Klausurtagung muss der Stadtrat alle Projekte erneut auf den Prüfstand stellen.

cce