Wolfratshausen: Musikschule kommt ins Wohnzimmer

Wolfratshausen – Virtuell findet der Unterricht der Musikschule Wolfratshausen derzeit statt. 80 Prozent der Stunden können planmäßig abgehalten werden.

Wolfratshausen: Virtueller Musikunterricht

Nach dem Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie zeichnete sich ab, dass es nicht bei einer Unterrichtspause bis nach Ostern bleiben wird. Manfred Heller, Leiter der Wolfratshauser Musikschule, erinnert sich: „Wir hatten eine Schockstarre. Danach die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Krise.“

Musikschulleiter blickt zuversichtlich in die Zukunft

Heute ist klar, die Normalität kehrt so bald nicht zurück. Doch Heller sieht zuversichtlich in die Zukunft. Denn er und sein Lehrerkollegium haben schnell reagiert und digitale Konzepte für virtuellen Unterricht entwickelt und realisiert. Inzwischen laufen rund 80 Prozent des Unterrichts wieder stundenplanmäßig. „Wir kommen jetzt halt in die Wohnzimmer unserer Schüler.“

30 bis 45 Minuten Einzelunterricht per Video

30 bis 45 Minuten dauert der Einzelunterricht per Videoübertragung. Heller lehrt selbst am Laptop und weiß, dass die Kinder pünktlich parat sitzen. „Es ist jedes Mal spannend, wie es läuft.“ Denn der virtuelle Unterricht verlange Disziplin und Konzentration. Die Kinder übten oftmals dort, wo der Wlan-Anschluss ist, zum Beispiel in der Küche.

„Da schreit das Geschwisterkind, da klingelt das Telefon“, berichtet Heller. Hinzu kommt, dass die Netzversorgung zeitweise überlastet sei. „Manchmal läuft die Übertragung glasklar, dann wieder zeitlupenhaft verzögert.“ Doch es funktioniere. „Es ist für den Lernprozess so wichtig, dran zu bleiben“, sagt Heller.

„Es ist für den Lernprozess wichtig, dran zu bleiben“

Auf der Homepage der Musikschule werden laufend neue Projekte gezeigt. In der Krise wird Kreativität verlangt. So zum Beispiel nahmen 40 Kinder des Kinderchors Yoshihisa Kinoshita von zuhause aus Klatschsequenzen auf. Daraus wurde ein kleiner Musik-Film geschnitten. Auch der Chor-Unterricht läuft inzwischen per Zoom-Konferenz weiter.

Corona-Krise verlangt Kreativität

Zeitgleich sind alle Chormitglieder in Einzelbildern zugeschaltet. Jeder singt mit abgeschaltetem Mikrofon mit und wird spontan aufgefordert eine Strophe für alle hörbar im Solo zu singen. „Das sind unsere Chorkinder gewohnt, denn auch beim Live-Unterricht müssen sie einzelne Strophen vorsingen“, erklärt Heller. Finanzielle und existenzielle Probleme hat die Wolfratshauser Musikschule nicht. Die Eltern sind begeistert und halten der Musikschule die Stange.

Heller und sein Musikschulteam planen bereits die Exit-Strategie. „Sobald die Maßnahmen gelockert werden, könnten wir mit dem Einzelunterricht wieder beginnen“, kündigt er an. Abstandsregelung und Hygiene seien in der Schule gewährleistet.

Heller plant bereits Exit-Strategie

Im großen Konzertsaal könnten zum Beispiel wochenweise zeitversetzt zehn Musikschüler bei eingehaltener Zwei-Meter-Distanz unterrichtet werden. Für den Einzelunterricht der Blasmusiker kann sich Heller eine Plexiglasabtrennung vorstellen.

Digitale Medien haben sich gut bewährt

Die Wolfratshauser Musikschule hat sich mit der Krise arrangiert. Die digitalen Medien haben sich gut bewährt. Doch, so sieht es auch Manfred Heller: Musik ist und bleibt ein Gemeinschaftserlebnis.

