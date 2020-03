Bergwacht Wolfratshausen wird 100 Jahre alt - ein Rückblick

Heuer vor 100 Jahren wurde die Bergwacht Wolfratshausen gegründet. Anlass genug, um die vergangenen Jahrzehnte in lockerer Runde Revue passieren zu lassen.

Wolfratshausen – Zwei alte Schneeschuhe liegen auf dem Tisch, daneben ein Pickel und ein paar Armbinden von anno dazumal. Der Bereitschaftsleiter der Bergwacht Wolfratshausen, Peter März, nimmt einen der Gegenstände in die Hand und dreht ihn hin und her. „Kaum vorstellbar“, meint er, „und nicht zu vergleichen mit unserer Ausrüstung heute.“ 14 aktive oder ehemalige Mitglieder der Bergwacht haben sich in den Räumen an der Gebhardtstraße getroffen, um gemeinsam Erinnerungen auszutauschen. Der Älteste, Bodo Beyer, ist 82 Jahre, der Jüngste mit seinen 26 Jahren Ausbildungsleiter Andreas Westermeier.

Wolfratshausen: Bergwacht feiert 100-jähriges Jubiläum

Schnell wird klar: alle Generationen haben die Begeisterung fürs Skifahren gemeinsam. „Nach der Kirche wurden die Ski ans Radl gebunden“, erzählt Werner Reinbold, „dann ging es los Richtung Berge.“ Der 73-Jährige, selbst seit 1965 bei der Bergwacht, lacht herzlich. „Das haben wir so gewollt, auch wenn der Weg anstrengend war.“ Positiver Nebeneffekt dieser Ausflüge: „Man kennt jeden Weg und jeden Baum.“ Und schon geht es los, das Geschichten erzählen aus den vergangenen Jahrzehnten. Alarmiert wurde die Bergwacht per Telefon und „Zurufe quer über den Gartenzaun“, erinnert sich Anton Schölderle. „Dann ging es so schnell wie möglich zum Bahnhof Lenggries. Hier waren unsere Holzschlitten gelagert.“ Zu Fuß wurden sie zum Unglücksort gezogen.

„Man kennt jeden Weg und jeden Baum“

Die Mitglieder der Bergwacht sind an den Wochenenden, egal ob Sommer oder Winter, immer vor Ort. Zuerst in der Hütte auf der Bichler Alm, später am Latschenkopf. „Wir haben dann auch in der Hütte übernachtet“, erinnert sich Georg Weckel. Sind es im Winter die Schneesportler, halten im Sommer verunglückte Wanderer oder Gleitschirmunfälle die Ehrenamtlichen auf Trapp. „An manchen Tagen haben wir vier oder fünf Einsätze, vom verstauchten Knöchel bis zum Schienbeinbruch, an anderen Tagen sind es ein Dutzend Abtransporte“, sagt März.

+ Relikte aus vergangenen Zeiten: alte Armbinden und Ausweise der Bergwacht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Und auch, wenn ein Bergwachtler nicht im Dienst ist, ist er sozusagen im Dienst. „Irgendwie hat man immer etwas zum Helfen dabei“, sind sich alle einig. „Und weggeschaut wird grundsätzlich nicht.“ So war Franz Steigenberger (66) privat in den Schweizer Bergen unterwegs, als er einer Frau mit gebrochenem Arm zurück ins Tal half. „Einen Monat später kam aus Amerika eine Schachtel Pralinen als Dankeschön.“

Zwar sind die Unfallzahlen gesunken, dafür ist die Risikobereitschaft der Sportler und Erholungssuchenden gestiegen. „Man kann sagen, dass die Leute unbedarfter geworden sind“, glauben die Anwesenden. „Viele unterschätzen den Berg einfach.“ Reinbold berichtet von einem Wanderer, der von Mittenwald aus ins Karwendelgebirge wollte. „Auf der Karte waren das nur ein paar Kilometer – was er nicht bedacht hatte, waren die insgesamt 1400 Höhenmeter.“ Die Helfer fanden den Touristen völlig dehydriert vor.

„Viele unterschätzen den Berg einfach“

Die Bergwacht unterscheidet zwischen planmäßiger und behelfsmäßiger Rettung. „Bei ersterer gibt es bestimmte Abläufe, bestimmte Standards, die einfach eingehalten werden müssen. Improvisation kann hier zur Katastrophe führen“, sagt März. „Bei der Behelfsmäßigen hat man mehr Spielraum im Ablauf.“ Denn: „Kein Fall, egal ob abgestürtzter Gleitschirmflieger oder verunglückter Skifahrer, ist wie der andere.“ Eine Altersgrenze nach oben gibt es bei den Mitgliedern der Bergwacht nicht. „Jeder kennt seine Grenzen“, sagt März, „und gibt das auch ganz ehrlich zu.“ Denn jeder Fehler, auch bei Übungen, könne für alle katastrophale Folgen haben. „Dieses Risiko und die Verantwortung für alle Beteiligten ist allen bewusst.“ Zudem gibt es noch genügend andere Aufgaben, wie beispielsweise der Naturschutz in der Pupplinger Au. „Bist du Bergwachtler, bleibst du Bergwachtler.“

Wolfratshausen: Bereitschaft umfasst heuer 40 Mitglieder

Seit 2004 sind auch Frauen bei der Bergwacht, Eva Urban und Tanja Mühlhauser machten den Anfang. Die Bereitschaft Wolfratshausen umfasst heute insgesamt 40 Mitglieder. „Und da haben wir mit zehn Kolleginnen eine relativ hohe Frauenquote“, rechnet März vor. Doch was fasziniert eigentlich so an der Bergwacht? Die Mitglieder lachen. „Verantwortung tragen – und durch die Ausbildung selbst in den Bergen mehr Sicherheit zu bekommen“, kommt unisono zur Antwort. „Und natürlich, um anderen zu helfen – dafür sind wir schließlich da.“

sh

Auch in Königsdorf steht heuer ein besonderes Jubiläum an: 50 Jahre werden die Gebirgsschützen, 100 Jahre die Trachtler. Königsdorf rüstet sich deshalb für eine Mega-Festwoche.