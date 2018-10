Zum wiederholten Mal hagelte es im Wolfratshauser Stadtrat Kritik an der Informationspolitik von Bürgermeister Klaus Heilinglechner. Der Rathauschef konterte deutlich.

Wolfratshausen – Zum wiederholten Mal hagelte es im Stadtrat Kritik an der Informationspolitik von Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung). Auslöser war am Dienstagabend ein Sachstandsberichtzur geplanten S-Bahn-Verlängerung nach Geretsried.

Nach gut zwei Stunden, in denen die Räte Gelegenheit hatten, den Vertreter der Deutschen Bahn mit Fragen zu löchern, platzte dem Fraktionssprecher der CSU, Günther Eibl, der Kragen: „Seit 2016 gibt es regelmäßig Sitzungen eines Arbeitskreises. Und wir Stadträte hören von den meisten Dingen, die dort besprochen wurden, heute zum ersten Mal.“ Seine Kritik, das betonte Eibl, richte sich nicht gegen den Mitarbeiter der Bahn – sondern explizit an Rathauschef Heilinglechner. „Das stößt mir immer wieder sauer auf, dass wir Informationen erst viel später erhalten.“ Heilinglechner verteidigte sein Vorgehen. Seit der jüngsten Information für die Stadträte – eine Großveranstaltung in der Loisachhalle im Jahr 2016 – habe sich an der Planung „nichts mehr geändert“.

Claudia Drexl-Weile sprang ihrem Parteifreund Eibl zur Seite. In Gesprächen mit Stadträten aus Geretsried habe sie „verwundert festgestellt“, dass das Gremium in der Nachbarstadt regelmäßig über die Ergebnisse der S7-Arbeitskreis-Sitzungen informiert werde. Auch Geretsrieds Rathauschef Michael Müller (CSU) nehme an den Gesprächsrunden teil. Drexl: „Es ist beschämend und peinlich, einräumen zu müssen, dass wir überhaupt nichts wissen.“

Fritz Meixner, Sprecher der SPD-Fraktion, meldete sich ebenfalls zu Wort. „Das Thema Info-Politik ist bei uns ein wunder Punkt.“ Die Praxis, dass der Stadtrat erst immer zeitverzögert informiert würde, „zieht sich schon viel zu lange hin“. Weil Rathausmitarbeiter und ihr Vorgesetzter laut Meixner nicht proaktiv tätig würden, „sind wir Räte gezwungen, jedes Mal aufs Neue hinterherzulaufen und nachzufragen“.

Auf diesen Missstand weise er nicht zum ersten Mal hin, betonte der SPD-Fraktionssprecher. Bereits bei Themen wie der in Weidach geplanten Surfwelle, dem desaströsen Flussfestival-Defizit und dem Verkauf des Burggrundstücks im Bergwald geriet die Informationspolitik des Bürgermeisters ins Kreuzfeuer (wir berichteten). Meixner pochte in jüngster Vergangenheit mehr als einmal auf einen besseren Informationsfluss zwischen dem Rathauschef und dem politischen Entscheidungsgremium, dem Stadtrat. „Das wird von Ihnen inzwischen nur noch zur Kenntnis genommen“, monierte Meixner. „Ich bin der Meinung, je größer ein Thema ist, desto wichtiger ist ein proaktives Kommunikationsverhalten“, stellte er fest. Allein die vorangegangene, gut zweistündige Debatte über die geplante Gleisverlängerung nach Geretsried zeige doch, wie wichtig regelmäßige Infos an die Räte wären, meinte der SPD-Sprecher.

Klaus Heilinglechner zögerte zunächst, bevor er zur Kritik Stellung nahm: „Soll ich das jetzt zur Kenntnis nehmen?“, fragte er in die Runde – und stellte dann fest: „Es gibt ja die Möglichkeit, 2020 einiges zu ändern.“ Konkret wurde der Rathauschef nicht, doch nicht nur die Stadträte wissen: 2020 finden in Bayern die nächsten Kommunalwahlen statt. Heilinglechner hat in einem Gespräch mit unserer Zeitung bereits angekündigt, dass er erneut für die Bürgervereinigung als Bürgermeisterkandidat antreten möchte. Dominik Stallein

