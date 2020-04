Wolfratshauser Stadtrat: Karten werden neu gemischt

Nach der Kommunalwahl herrschen im Wolfratshauser Gremium neue Kräfteverhältnisse - einige Besetzungen könnten sich dadurch ändern.

Wolfratshausen – Acht Referenten sind derzeit noch im Amt. Ab Mai, wenn sich der neue Stadtrat konstituiert hat, werden mindestens zwei davon ihr Amt abgeben. Wegen der neuen Kräfteverhältnisse im Gremium könnten sich einige Besetzungen ändern. Im Gespräch mit unserer Zeitung werden erste Begehrlichkeiten geäußert.

Grundsätzlich ist die Referentenordnung nicht in Stein gemeißelt. Wie Rathauschef Klaus Heilinglechner (BVW) erklärt, „werden wir mit Sicherheit darüber sprechen, ob wir dieselben Posten noch einmal schaffen werden“. Über Veränderungen „an der einen oder der anderen Stelle“ könne man nachdenken. Konkreter äußert sich der Bürgermeister zu seinen persönlichen Vorstellungen nicht. „Die Fraktionen werden ihre Wünsche äußern, danach wird entschieden.“ Heilinglechner hält es für verfrüht, über konkrete Personalien zu sprechen.

Auch SPD-Fraktionssprecher Fritz Meixner nimmt keine Namen in den Mund. Die derzeitige Verteilung der Referentenposten könne man aber durchaus überdenken, findet er. „Bevor wir jetzt die bestehenden Posten neu verteilen, sollten wir abwägen, wo wir thematische Schwerpunkte setzen wollen und im zweiten Schritt prüfen, ob dafür eine neue Referentenstelle sinnvoll wäre.“ Auf diesem Weg wurde in der zu Ende gehenden Amtsperiode der zusätzliche Referentenposten für die Schulentwicklung geschaffen, den Meixner innehat.

SPD: zusätzlicher Verkehrsreferent

„Weil alle Parteien etwas dazu in ihren Wahlprogrammen hatten und wir in den vergangenen Jahren regelmäßig mit diesem Thema konfrontiert waren“, könnte sich Meixner einen zusätzlichen Mobilitäts- oder Verkehrsreferenten vorstellen. Dass ein Mobilitätsmanager im Rathaus eingestellt werden soll, unterstreiche die Wichtigkeit dieses Postens. Meixner: „Wir haben ja beispielsweise auch eine Kulturmanagerin und zugleich eine Referentenstelle für diese Thematik.“

Kulturreferent des Stadtrats ist aktuell Alfred Fraas (CSU). Sein Fraktionschef, Günther Eibl, wünscht sich, dass dies auch so bleibt: „Ich weiß, dass der Kollege dieses Amt weiterhin ausführen möchte“ was von der CSU-Fraktion unterstützt werde. Eibl: „Ansonsten hat bei mir noch niemand sein Interesse an einem weiteren Referentenposten hinterlegt.“ Er selbst – vor sechs Jahren war Eibl Wirtschaftsreferent des Rates – komme nicht in Frage. Wie berichtet möchte sich der in der Stichwahl unterlegene CSU-Bürgermeisterkandidat als Stellvertreter von Rathauschef Klaus Heilinglechner (BVW) bewerben.

Der jüngste Rat als Jugendreferent?

Ausschließen möchte Eibl jedoch nicht, dass ein zweiter CSU-Stadtrat einen Referentenposten übernimmt: „Wenn sich der jüngste neue Stadtrat um das Amt des Jugendreferenten bewerben möchte, würde ich die Bewerbung unterstützen.“ Gemeint ist Eibls Parteifreund Sepp Schwarzenbach, der mit 29 Jahren jüngste Bürgervertreter im 24-köpfigen Rat. Bislang hatte Kathrin Kugler (BVW) diese Aufgabe inne – sie gehört dem Gremium allerdings ab Mai nicht mehr an.

Ungewiss: Behält BVW drei Referntenposten?

Ob die BVW ihre bislang drei Referentenposten behalten kann, ist ungewiss. Neben der abgewählten Kugler gehört auch der Wirtschaftsreferent des Stadtrates, Helmut Forster, nicht mehr zur BVW-Fraktion. Er sitzt gemeinsam mit dem amtierenden Umweltreferenten Dr. Manfred Fleischer und Richard Kugler für die Wolfratshauser Liste im neuen Stadtrat. Im Gespräch mit unserer Zeitung verzichtet Forster auf eine öffentliche Bewerbung. „Wenn der Stadtrat der Meinung ist, dass wir diese Posten weiter ausführen sollen, werde ich das gerne tun.“

Wirtschaftsreferent „sehr wichtig“

Gerade in den kommenden Jahren, die wegen den Folgen der Corona-Pandemie eine „sehr schwierige Phase“ werden würden, „wird der Wirtschaftsreferent ein sehr wichtiger Posten sein“, prophezeit Forster. „Ich kann mir vorstellen, dass nach dieser Pandemie vieles neu aufgestellt werden muss.“ Bevor die üblichen Vorgespräche zwischen allen Fraktionen nicht geführt wurden, möchte er sich zum Thema Referenten nicht im Detail äußern. Auch BVW-Fraktionssprecher Josef Praller handhabt das so. „Bevor ich nicht mit allen Fraktionsmitgliedern gesprochen habe, kann ich dazu nichts sagen.“ Erst in den laufenden Gesprächen rechnet Praller damit, dass sich einzelne Stadträte an Referentenjobs interessiert zeigen könnten.

Praller ist für Vorschläge offen

Er selbst ist zwar mit der aktuellen Referentenordnung „ganz zufrieden“, sieht aber durchaus Spielräume für Neuerungen. „Ich bin für Vorschläge der anderen Parteien offen.“ Die derzeitige Verteilung hält er für schwer konservierbar: „Wir haben im Stadtrat ein ganz anderes Kräfteverhältnis als vor sechs Jahren“, sagt Praller.

Vor allem die starke Rolle der Grünen ist neu: Statt bisher drei sitzen künftig sechs Vertreter der Umweltschutzpartei im Stadtrat. „Als stärkste Fraktion sind Referentenposten für uns natürlich interessant“, stellt Annette Heinloth fest.

Neu im Stadtrat: Starke Rolle der Grünen

Durch das starke Wahlergebnis hätten die Wolfratshauser deutlich gemacht, „dass sie sich grüne Politik aus zentraler Rolle heraus wünschen“. Zu Beginn der Stadtratsperiode 2014/2020 hatten die Grünen den Posten des Familienreferenten besetzt. Seit dem Rücktritt von Sybille Ulbrich aus dem Gremium und der Übergabe des Referentenamts an SPD-Rätin Gerlinde Berchtold stehen die Grünen ohne da.

Grüne am Posten des Umweltreferenten interessiert

Das dürfte sich aller Voraussicht nach im Wonnemonat ändern. Vor allem ein Posten steht bei den Grünen hoch im Kurs: „Für uns ist natürlich vor allem der Umweltreferent ein interessantes Aufgabengebiet“, erklärt Heinloth. Als Grüne/Bündnis 90, „ist klar, dass wir speziell darüber nachdenken“.

Anfang Mai trifft sich der neu gewählte Wolfratshauser Stadtrat zu seiner konstituierenden Sitzung. Sechs bekannte Gesichter werden in dem Gremium fehlen. Außerdem sitzen unter den 18 Männern künftig nur noch sechs Frauen. Vier Stadträtinnen versuchten, diesesErgebnis zu analysieren.

