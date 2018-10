XXXLutz öffnet am Donnerstag in Wolfratshausen: Was Autofahrer jetzt wissen müssen

Am Donnerstag öffnet XXXLutz im Wolfratshauser Gewerbegebiet. Die Polizei rechnet mit „brutalem Verkehr“. Alles, was Autofahrer jetzt wissen müssen:

Wolfratshausen – Andreas Czerweny redet nicht um den heißen Brei herum. Wolfratshausens Polizeichef rechnet am Donnerstag „mit einem brutalen Verkehrsaufkommen“. Der Grund: Möbelriese XXXLutz öffnet an diesem Tag wie berichtet um 9 Uhr offiziell seinen neuen Standort im Wolfratshauser Gewerbegebiet. Bayernweit bewerben die Österreicher mit TV- und Radiospots, großformatigen Zeitungsanzeigen sowie hunderttausenden Flyern und Postwurfsendungen das „Einkaufen in einer neuen Dimension“, das „Möbelhaus der Superlative“.

Zur höchsten Steigerungsform des Adjektivs „groß“ wird mutmaßlich auch der greifen müssen, der am Donnerstag die Verkehrsbelastung im Gewerbegebiet beschreiben will. XXXLutz-Pressesprecher Volker Michels geht davon aus, dass in den kommenden Tagen – Sonntag ist verkaufsoffener Sonntag in der Flößerstadt – mehrere zehntausend Menschen einen Blick in die mehr als 20.000 Quadratmeter große XXXLutz-Wohnwelt werfen wollen.

Dass die nicht alle mit dem Bus, dem Rad oder zu Fuß ins Gewebegebiet pilgern werden, dürfte niemanden überraschen. „10.000 Besucher, das sind mindestens 5000 Autos“, prognostiziert Hauptkommissar Czerweny. Gemeinsam mit der Stadt und XXXLutz-Hausleiter Günter Rindt hat die Polizei ein Verkehrskonzept entwickelt. Die damit verbundenen Umleitungen beziehungsweise Sperrungen gelten seit Dienstag – und sind bis einschließlich kommenden Sonntag zu beachten. „Es ist sicherlich keine Traumlösung“, räumt Czerweny ein, „aber die beste Lösung für sechs Tage.“

Wolfgang Mucha, Mitarbeiter des städtischen Bauamts, erklärt das temporäre Verkehrslenkungskonzept: Bis einschließlich Sonntag „ist der Hans-Urmiller-Ring Ost von der Einmündung am Kreisverkehr Pfaffenrieder Straße bis zur nördlichen Einmündung wieder in die Pfaffenrieder Straße eine Einbahnstraße“. Die nördliche Zufahrt von der Pfaffenrieder Straße (aus Richtung Tapsi-Kreuzung) in den Hans-Urmiller-Ring Ost ist gesperrt. Darüber hinaus ist das Links-Abbiegen vom kleinen Kreisverkehr im Gewerbegebiet auf den Autobahnzubringer (in Richtung B11/Geretsried) ab sofort verboten.

Entgegen dem ursprünglichen Plan dürfen Kraftfahrer weiterhin im Kreisel in Richtung XXXLutz/McDonald’s abbiegen. Das ist das Ergebnis eines Ortstermins am Dienstagmorgen. Mutmaßlich sinnvoller ist es allerdings, das XXXLutz-Parkhaus über die nördliche Einmündung der Pfaffenrieder Straße in den Hans-Urmiller-Ring West (in Richtung Rewe-Getränkemarkt) anzusteuern. Zusätzlich angemietet hat der Möbelkonzern Parkplätze im Bereich der ehemaligen Diskothek „Turm“ sowie die große Wiese am BMW-Autohaus Schmidt. Beim sogenannten Pre-Opening für Stammkunden am Dienstag zeigte sich: Das Verkehrskonzept bedarf einiger Nachbesserungen. cce