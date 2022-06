Zwei Millionen Euro Strafe für Schwarzbauer: „Populistisch“ und „unprofessionell“

Von: Carl-Christian Eick

Der Isarspitz in Wolfratshausen-Weidach (im Foto unten links) macht seit Wochen bayernweit Schlagzeilen. Der Grund: Drei Schwarzbauten, drei Einfamilienhäuser, die abgerissen werden sollen. © Hans Lippert/Archiv

Zwei Millionen Euro Strafe für den Schwarzbauer: Die Wolfratshauser CSU lehnt den Vorschlag der Grünen kategorisch ab.

Wolfratshausen – Die Sprecherin der Grünen-Fraktion im Wolfratshauser Stadtrat, Assunta Tammelleo, schlägt mit Blick auf die Schwarzbauten im Stadtteil Weidach eine Kompromisslösung vor (wir berichteten). Kommt nicht infrage, kontert die Wolfratshauser CSU. Der Vorschlag sei „sehr populistisch“, so CSU-Ortsvorsitzende Claudia Drexl-Weile, und darüber hinaus „wenig bis überhaupt nicht bedacht“.

Zwei Millionen Euro Strafe für Schwarzbauer: „Polemisch“ und „unprofessionell“

Die „Zerstörung“ von drei neuwertigen Einfamilienhäusern wäre „ein Unding, eine Katastrophe“, eine „unfassbare Ressourcenverschwendung“, gab Tammelleo im Gespräch mit unserer Zeitung zu bedenken. Sie plädiert dafür, dass die Kommune die Schwarzbauten am Isarspitz mittels Bebauungsplan im Nachhinein legalisiert – und der Eigentümer „zwei Millionen Euro Strafe“ bezahlt. Letzteres, so die Grünen-Sprecherin, sei ihre „ganz persönliche Meinung“.

CSU-Ortschefin Drexl-Weile, in Personalunion Vorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion, hält den Vorschlag für völlig unausgegoren: „Zum einen ist überhaupt nicht geklärt, ob der betroffene Bauträger überhaupt bereit ist, eine Strafe zu zahlen – und in welcher Höhe“, so Drexl-Weile in einer Pressemitteilung. Und: „Warum zwei Millionen Euro und nicht drei, dreieinhalb oder nur eine Million Euro?“ Dass die Grünen-Sprecherin offenbar willkürlich eine Zahl in den Raum stelle „ist fahrlässig und unprofessionell“. Die CSU hätte erwartet, „dass auf Grundlage des bisher erzielten Gewinns eine reale Grundlage der Forderung genannt wird“, erläutert die Ortsvorsitzende.

Claudia Drexl-Weile, Vorsitzende des CSU-Ortsverbands Wolfratshausen und Sprecherin der CSU-Stadtratsfraktion. © Archiv

Zudem dürfe man den Faktor Zeit nicht außer Acht lassen. „Die Uhr“, das konstatiert Drexl-Weile, „tickt gegen den Eigentümer der Immobilien.“ Die Untere Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt hat den Geretsrieder bekanntlich aufgefordert, die drei Schwarzbauten bis zum 1. Oktober dieses Jahres abzureißen. Tut er das bis zu diesem Stichtag nicht freiwillig, so Kreisbauamtsleiterin Maya Mantel, werde eine formelle Beseitigungsanordnung erlassen. Gegen die kann der Hauseigentümer allerdings Rechtsmittel einlegen.

CSU: Grüne nehmen Gerichtsurteile wohl auf die leichte Schulter

In den Augen der Christsozialen wird durch den Vorschlag des politischen Wettbewerbers „nur wieder ein Tor geöffnet, durch das der Verursacher“, das heißt, der Schwarzbauer, „schlüpfen kann“. Drexl-Weile verweist auf die lange Vorgeschichte des Streitfalls Isarspitz: „Die gerichtliche Auseinandersetzung lief sehr viele Jahre, die Mieter sind eingezogen, als bereits der Abriss im Raum stand.“ Schließlich hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am 13. Mai in letzter Instanz entschieden, dass der Bauherr im Nachgang keine Baugenehmigung für die Häuser bekommt.

Drexl-Weile vertritt den Standpunkt: „Auch ein Stadtrat sollte nicht einfach versuchen, Gerichtsurteile auszuhebeln, weil ihm diese nicht genehm sind. Dies ist nicht die Gewaltenteilung, der wir uns in unserer Demokratie verschrieben haben.“ Vor allem die Grünen sollten in diesem Kontext „besonders vorsichtig“ sein, meint die CSU-Chefin: „Ihr Umgang mit dem rechtskräftig verurteilten Landtagsabgeordneten Hans Urban, ihre Rücksichtnahme trotz dessen Verurteilung und ihr konsequenzloses Verhalten könnte auch dahingehend interpretiert werden, dass Gerichtsurteile auf die leichte Schulter genommen werden.“

Schlusswort Drexl-Weile: „Seitens der CSU Wolfratshausen wird der Vorschlag einer ,Zwei-Millionen-Lösung‘ abgelehnt.“ (cce)

