Wolfratshausen: Zweiter Anlauf fürs Hatzplatz-Parkhaus

Der erste Entwurf fiel bei den Stadträten durch: Nun hat der Investor einen neuen Bauantrag für ein Parkhaus auf dem Hatzplatz in Wolfratshausen vorgelegt.

Wolfratshausen – Was lange währt, wird vorläufig immer noch nicht gut: Ob – und falls wann – auf dem Hatzplatz ein Parkhaus entsteht? Diese Frage kann frühestens mittelfristig beantwortet werden. Der potenzielle Bauherr aus Bad Tölz, die Parkhaus Wolfratshausen (PaWo) GmbH, hat allerdings vor wenigen Tagen einen aktualisierten Bauantrag im Rathaus eingereicht. Der erste Gebäudeentwurf war wie berichtet im Sommer vergangenen Jahres bei den Stadträten durchgefallen.

„Ja, es liegt ein neuer Antrag vor“, bestätigt Bauamtsmitarbeiter Franz Hofner auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Unterlagen der PaWo würden derzeit geprüft, „unter anderem hinsichtlich der Vollständigkeit“, erläutert Hofner, der die kommunalen Grundstücke und Gebäude betreut. Sollte das Ergebnis der Prüfung positiv ausfallen, werde Rathauschef Klaus Heilinglechner das Thema anschließend auf die Tagesordnung des Bauausschusses setzen. Ob dies bereits im Februar geschehe, lasse sich derzeit nicht sagen. Details des Antrags gibt Hofner nicht preis.

Parkhausbau: Beschluss fiel bereits 2012

Der Beschluss, vor den Toren der Altstadt ein Parkhaus zu bauen, fiel bereits vor rund acht Jahren. Doch erst vor einigen Monaten nahm das Projekt etwas konkretere Formen an: Das Grundstück auf dem Hatzplatz übertrug die Kommune in Erbpacht an den privaten Investor aus der Kreisstadt. Der wiederum legte den Räten in der Folge einen Entwurf für ein Parkhaus vor, in dem rund 150 Pkw Platz finden – dies war ein ausdrücklicher Wunsch des Stadtrates.

Das Modell, das der Öffentlichkeit nicht gezeigt worden ist, löste eine kontroverse Diskussion aus. Dem Gros des Gremiums erschien die Dimension des Vorhabens als viel zu groß. Das Ganze sei „ein Klotz“, urteilte Fritz Schnaller (SPD). CSU-Fraktionschef Günther Eibl verglich das geplante Bauwerk mit dem „Sarkophag von Tschernobyl“.

In einem nicht öffentlichen Gespräch mit dem Investor, an dem auch die Sprecher der vier Stadtratsfraktionen teilnahmen, kam die PaWo der Kommune laut Bürgermeister Heilinglechner entgegen. Obwohl die GmbH sich aufs Baurecht berufen kann, habe sie sich bereit erklärt, abzuspecken. Das obere Geschoss des sechs Halbgeschosse umfassenden Bauwerks werde eingerückt. Die Konsequenz für den Investor: Von den 150 geplanten, gebührenpflichtigen Parkplätzen fallen einige weg – das schmälert den Umsatz, den die PaWo erwartet hatte.

Grünen-Stadtrat stellt Vorhaben in Frage

Der zweite Knackpunkt für die Mitglieder des Bauausschusses war die Außenfassade. In diesem Kontext hatten sich die Räte ein Mitspracherecht eingeräumt. Eine einheitliche Meinung, wie die Fassade gestaltet werden soll, gab es jedoch nicht. Die SPD plädierte für eine Blechkonstruktion mit der Silhouette von Wolfratshauser Sehenswürdigkeiten, Bürgervereinigung und Grüne sprachen sich für eine Holzverkleidung aus. Für Grünen-Fraktionssprecher Dr. Hans Schmidt allerdings ist das Parkhaus auf dem Hatzplatz längst noch nicht in Stein gemeißelt: „In Zeiten des Klimawandels ist ein solches Parkhaus wie aus der Zeit gefallen.“

Bürgermeister Heilinglechner betonte in einem Gespräch mit unserer Zeitung, „dass wir uns schadensersatzpflichtig machen“, sollte der Rat in puncto Hatzplatz-Parkhaus einen Rückzieher machen. „Der Bauwerber hat sich an den rechtsverbindlichen Bebauungsplan gehalten“, pflichtete ihm Bauamtsleiterin Susanne Leonhard bei. Und: Sollten die Stadträte zu dem nun aktualisierten Bauantrag erneut Nein sagen, könnte sich die PaWo direkt an die Kreisbehörde in Bad Tölz wenden. Das Landratsamt hat die Möglichkeit, das sogenannte gemeindliche Einvernehmen zu ersetzen, das heißt, den Bauantrag zu genehmigen.

Paradiesweg: Anwohner droht mit Klage

Zugestimmt haben die politischen Entscheidungsträger wie berichtet bereits dem Bau eines Parkdecks am Paradiesweg. Herr des Verfahrens ist die Stadt Wolfratshausen selbst, zwei Millionen Euro wird die Kommune investieren. Noch nicht beantwortet ist die Frage, ob die Stadt von den Nutzern Gebühren verlangen wird. Der Entwurf des Münchner Planungsbüros ZTR sieht 107 Kfz-Stellflächen vor, derzeit können auf dem ebenerdigen Areal 51 Pkw geparkt werden. Einen Haken gibt es noch: Ein Anwohner trägt sich mit dem Gedanken, gegen den Bau des doppelstöckigen Parkdecks vor seiner Haustür zu klagen. cce