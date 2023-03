Wolfratshauser Bauausschuss zeigt sich großzügig - „Begrüßen Schaffung von Wohnraum“

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Das Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße 25 (re.) kann um- und das Dachgeschoss ausgebaut werden. Das entschied der Bauausschuss des Wolfratshauser Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Wolfratshauser Bauausschuss hat entschieden: Das Wohn-und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße 25 darf um- und das Dachgeschoss ausgebaut werden.

Wolfratshausen – Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) und Stadtrat Fritz Schnaller (SPD) waren sich einig: „Wir begrüßen die Schaffung von Wohnraum“, sagte Eibl in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats. „Wir brauchen Wohnraum, wir wollen die Verdichtung im Innenbereich“, sekundierte Schnaller – und vor diesem Hintergrund „sollten wir etwas großzügiger sein“.

Das heißt: Das Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße 25 darf um- und das Dachgeschoss ausgebaut werden. Dem Eigentümer, eine Werbemittel GmbH in München, gestand der Bauausschuss einige Befreiungen vom Bebauungsplan zu.

Wolfratshausen: Bauausschuss „begrüßt die Schaffung von Wohnraum“

In unmittelbarer Nachbarschaft, im Westen des Gebäudekomplexes, geschah vor nicht allzu langer Zeit ähnliches. Das Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße 23/23a wurde aufgestockt und bei dieser Gelegenheit modernisiert. Nun hatte der Eigentümer der Immobilie an der Bahnhofstraße 25 beantragt, das Objekt umbauen, energetisch sanieren und das Dachgeschoss ausbauen zu dürfen.

Sein Plan sieht jedoch unter anderem vor, dass die Baugrenze durch einen Erker sowie aufgrund der energetischen Sanierung leicht überschritten wird und die Vorschriften der örtlichen Dachgestaltungssatzung nicht im Detail eingehalten werden. Für die Mitglieder des Fachgremiums – mit Ausnahme von Gerlinde Berchtold (SPD) – waren dies keine K.-o.-Kriterien. Berchtold lehnte die Abweichung von der 2009 formulierten Dachgestaltungssatzung ab.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Solange wir diese Satzung haben, werde ich mich daran halten.“ Bekanntlich soll die Regelung überarbeitet werden – wie Sebastian Sens, Mitarbeiter im Rathaus, in der Sitzung verriet, werden die Stadträte nicht mehr lange auf einen Vorschlag für ein neues Regelwerk warten müssen.

Wolfratshausen: Bauherr darf auf Anlegen eines Kinderspielplatzes verzichten

Mit 10:0 Stimmen gestattete der Ausschuss dem Bauherrn, auf das Anlegen eines Kinderspielplatzes verzichten zu dürfen. Den muss er aber ablösen, wie’s im Amtsdeutsch heißt, 30 000 Euro muss er an die Stadtkasse überweisen. „Auf dem Grundstück besteht keine Möglichkeit zur Errichtung eines Spielplatzes“, hatte Tatjana Karl vom Rathaus-Referat Planen und Umwelt in der Sitzungsvorlage erläutert.

Schon in der Vergangenheit seien an der Stelle „bei keiner Genehmigung Spielplatzflächen gefordert worden, somit besteht für diese Abweichung Bestandsschutz“. Zudem wies Dr. Hans Schmidt (Grüne) darauf hin, dass es ganz in der Nähe, am Gipsenweg, einen Spielplatz gibt.

Schnaller legte Wert darauf, dass besagte 30 000 Euro für den Neubau beziehungsweise die Neugestaltung von Kinderspielplätzen verwendet werden. Der Bedarf sei groß. Er berichtete, dass es auf dem Spielplatz an der Tiroler Straße an sonnigen Tagen „zugeht wie auf einem Volksfestplatz“. Da gebe es „Warteschlagen vor der Kinderrutsche“. Auch Renate Tilke (CSU) plädierte dafür, der Ablöse den Verwendungszweck Kinderspielplätze anzuheften. cce

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.