Wolfratshauser bedroht Kriegsflüchtlinge: Staatsanwalt beantragt Haftstrafe für Lkw-Fahrer

Amtsgericht Wolfratshausen

Ein 58 Jahre alter Wolfratshauser landete auf der Anklagebank im Amtsgericht - er hatte Ukrainer bedroht: „Wir schlagen und töten euch.“

Wolfratshausen – Kriegsflüchtlinge stehen vor der Farcheter Mehrzweckhalle, reden, lachen, schauen in Handys nach Busverbindungen. Als ein Fremder dazustößt, kippt die Stimmung, Angst macht sich breit. „Es war schwer, sie wieder zu beruhigen“, berichtet eine Zeugin von der Begegnung. Ein Wolfratshauser, der sich auf Russisch mit den Flüchtlingen unterhielt, soll gedroht haben: „Jetzt wissen wir, wo ihr wohnt. Ihr seid alle Bandera, ihr gehört alle umgebracht. Wir schlagen und töten euch.“ Kürzlich wurde der 58-Jährige vom Amtsgericht wegen Bedrohung in zwei Fällen zu 9000 Euro Geldstrafe verurteilt.

Wolfratshauser bedroht Kriegsflüchtlinge: Staatsanwalt beantragt Haftstrafe für den Lkw-Fahrer

Der Lkw-Fahrer bestritt die Vorwürfe. Er habe nicht gewusst, dass dort Flüchtlinge untergebracht seien, als er beim Joggen auf die Gruppe traf. Dass er sich nach ihrer Herkunft erkundigt und man schnell über Politik gesprochen habe, auch über „Bandera-Leute“, wie der Beschuldigte Anhänger des 1958 ermordeten ehemaligen Anführers der Organisation Ukrainischer Nationalisten, Stephan Bandera, bezeichnete, räumte der Mann ein. „Sie haben gleich aufgehört zu sprechen. Meine Frage missfiel ihnen“, erzählte der 58-Jährige. Aber er habe lediglich gesagt: „Ich hoffe, ihr seid keine Bandera-Leute. Ihr wisst, dass das schlechte Menschen waren.“

Die Ukrainer denken, dass sie hier an einem sicheren Ort sind – und dann so ein Auftritt.

Die ukrainischen Männer, Frauen und Kindern reagierten verängstigt auf den Auftritt des Wolfratshausers, der danach rasch verschwand. „Sie hatten Angst, dass jemand in die Halle eindringt, sie wollten ihre Kinder nicht zur Schule gehen lassen, aus Angst, dass ihnen etwas passiert“, erklärte eine Zeugin. „Ja, wir hatten Angst. Die Kinder haben danach mit Schuhen geschlafen“, bestätigte eine Ukrainerin. Weil die Gruppe, anders als in der Anklageschrift, die nur von drei Beteiligten ausgegangen war, aus sechs Menschen bestanden hatte, hielt der Staatsanwalt eine Geldstrafe für nicht mehr ausreichend. „Er droht sechs Personen mit dem Tod und sitzt hier und grinst“, stellte der Anklagevertreter fest – und beantragte eine Haftstrafe von sieben Monaten auf Bewährung sowie 6000 Euro Geldauflage.

Richter Helmut Berger sah nur die Bedrohung von zwei Menschen als erwiesen an. Alle anderen aus der Gruppe waren bei den Vorermittlungen nicht befragt worden. Er verurteilte den Wolfratshauser zu 180 Tagessätzen à 50 Euro, also insgesamt 9000 Euro. Berger zeigte für das Verhalten des Angeklagten überhaupt kein Verständnis: „Die Ukrainer denken, dass sie hier an einem sicheren Ort sind – und dann so ein Auftritt.“ (rst)

