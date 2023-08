Stramme Waden dank Schwerlastrad: Wolfratshauser Briefausträger seit 50 Jahren bei der Post

Von: Jannis Gogolin

Egal ob es regnet, stürmt oder schneit: Postausträger Alfons Rappel beliefert 1200 Haushalte in Wolfratshausen per Rad. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Damit’s im Sommer läuft“: In einer Serie porträtiert unsere Zeitung Menschen, die dafür sorgen, dass es im Sommer bei uns läuft. Heute: Postausträger Alfons Rappel aus Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Er besitzt eine Bräune, um die ihn viele Sonnenbader beneiden und die das ganze Jahr hält. Alfons Rappel, seit einem halben Jahrhundert Briefausträger von Beruf, ist fünf Tage die Woche unterwegs auf den Straßen der Loisachstadt und versorgt die Bürger mit Briefen, Karten und allem anderen, was in seine gelben Postkisten passt. Während viele Menschen in entfernte Länder reisen, verbringt er die Sommerferien dieses Jahr arbeitend im Voralpenland, einem Aktivurlaub aber nicht unähnlich.

Stramme Waden dank Schwerlastrad: Wolfratshauser Briefausträger bedient 1200 Haushalte

Um 7.30 Uhr beginnt seine Schicht. Rappel sortiert seine Schäfchen stets im Trockenen, in der Wolfratshauser Postzentrale an der Pfaffenrieder Straße. Sind die Briefe, Karten und Werbebroschüren nach Straßenzügen und Hausnummern sortiert, schwingt er sich spätestens um 9.30 Uhr aufs Rad und setzt insgesamt 180 Kilogramm in Bewegung. „Auch bei Regen und natürlich ohne Elektromotor. Sonst wird man faul“, sagt er und lacht.

Drei weitere Kollegen gebe es noch, die ebenso wie er auf den Drahtesel setzen, zwei davon mit elektrischer Unterstützung. Die Mehrzahl sei inzwischen mit Kleinbussen unterwegs. Obwohl Alfons Rappel bei jedem Wind und Wetter seine Route fährt – für ihn ist der Sattel definitiv komfortabler als der Autositz. „Im Sommer gleichen die Busse Saunen, im Winter Kältekammern. Da sind mir mein Fahrrad und die Bewegung an der frischen Luft lieber. So bleibe ich fit“, sagt er und klopft auf seine Oberschenkel.

In seiner frühen Postkarriere war die Sommerzeit hauptsächlich Postkartensaison. Kistenweise kamen Urlaubsgrüße zur Wolfratshauser Station geflattert. Sonst war es aber eine geruhsamere Zeit. „Das ist vorbei“, erklärt der Austräger.

Nach 50 Jahren bei der Post „ruft der Ruhestand“ – Fahrradfahren will Rappel aber weiter

Inzwischen unterscheide sich das Arbeitspensum in der Sommerzeit nicht mehr von der im Rest des Jahres. Moderner Technologie und effizienter Steuerung zum Dank „kriegen wir unsere acht Stunden pro Tag zuverlässig voll“. Ganz ausgestorben ist die Tradition der postalischen Urlaubsgrüße jedoch noch nicht. „Omas und Opas hängen sie doch so gerne an die Kühlschränke. Das wissen auch deren Kinder und Enkelkinder“, sagt Rappel mit einem Augenzwinkern.

Der passionierte Postausträger spürt die Sommerferien nur deshalb, weil er weniger Menschen persönlich antrifft. „Die wenigen, die mich aber sehen, bieten mir öfter Wasser an und schnacken etwas. Das ist nett.“ Aber er weiß: In manchen Straßen wohnen nettere Leute, während an anderen Adressen die Einwohner eher zurückhaltend sind. „Seit dem Jahr 1973 bin ich im Postdienst, da kennt man seine Leute.“ So auch die Menschen im Ortsteil Nantwein. „Die erkenne ich immer und überall an ihrer Freundlichkeit und Offenheit.“

Mit dem Briefaustragen macht der Wolfratshauser zum Oktober aber Schluss. „50 Jahre wollte ich vollmachen. Und das habe ich. Jetzt ruft der Ruhestand“, sagt er. Und wenn er seine Arbeit dann mal vermisst, radelt er vielleicht einfach so mal seine alte Route ab. „Dann aber ganz sicher mit einem deutlich leichteren Fahrrad ohne Gepäck.“

Info: Viele Menschen im Landkreis tragen dazu bei, damit’s im Sommer läuft. Unsere Zeitung stellt in loser Reihenfolge einige davon vor. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, jemanden kennen, der mit dafür sorgt, dass es bei uns läuft – schreiben Sie einfach eine E-Mail an: redaktion@isarloisachbote.de.

