Bei Tour in Italien: Wolfratshauser DAV-Wanderer treffen auf artenreiche Fauna – und wilde Wölfe

Auf dem Gipfel: 20 Wanderer aus Wolfratshausen nahmen an einer mehrtägigen Fahrt nach Italien teil – 18 von ihnen ließen sich auf einem Gipfel © DAV Wolfratshausen

In Italien machten 20 Wanderer aus Wolfratshausen eine nachhaltige Begegnung. Neben schönen Ausblicken und Pflanzen liefen ihnen zwei Wölfe über den Weg.

Wolfratshausen – Die beeindruckendste Begegnung hatten die 20 Wanderfreunde der Wolfratshauser Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) auf ihrem letzten Ausflug: Während der Wanderung wurden die Ausflügler von zwei Wölfen überrascht – ein tolles Erlebnis, darin waren sich alle einig.

Die DAV-Gruppe war, wie sie in einer Pressemitteilung berichtet, kürzlich im Apennin in Italien unterwegs. Untergebracht war sie zunächst in einer Klosteranlage des Wallfahrtsorts Roccaporena. Das Kloster selbst ist Geburts- und Wirkungsstätte der Heiligen Rita, die im 14. und 15. Jahrhundert bei Cascia in Umbrien lebte. „Viele Sehenswürdigkeiten aus ihrem Leben sind dort zu sehen“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung über die Tour. Vom täglichen Gewitterregen der ersten Tage ließ sich die Gruppe nicht aufhalten und stattdessen vom einzigartigen Blumenreichtum der Gegend faszinieren.

Die Altstadt von Assisi sowie die weltbekannte Basilika San Francesco seien sehenswert. Ein Pater habe die Wolfratshauser durch die Kirche geführt und ihnen viele Details zu den zahlreichen Kunstwerken genannt.

Nach dem Umzug an den Fuß des Gran Sasso besserte sich das Wetter so weit, dass die Bergfreunde an den restlichen Tagen bei angenehmen Temperaturen umliegende Gipfel besteigen konnten. Leider blieb ihnen die höchste Erhebung des gesamten Apennins, der Corno Grande, wegen unerwartet vielem Schnee jedoch verwehrt.

Sie besichtigten auch die Hauptstadt der Abruzzen, L’Aquila. Die 70 000-Einwohner-Kommune war im Jahr 2009 von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. „Leider sind noch sehr viele Gebäude, die bei den starken Erdbeben der letzten Jahrzehnte beschädigt wurden, noch nicht saniert oder wieder aufgebaut“, resümiert der Alpenverein.

Umso schöner fanden die 20 Wanderfreunde die Natur und die Erlebnisse dort. Die Begegnung mit den beiden Wölfen zum einen. Beeindruckend war aber auch die große Hochebene des Campo Imperatore auf rund 1800 Meter Höhe: Die Wolfratshauser Wandergruppe genoss laut Mitteilung die „reichliche und prachtvolle Flora mit vielen Orchideen, Enzianen“ und „malerischen Bergdörfern mit engen Gassen“. LENA IMHOFF