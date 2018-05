Wolfratshauser  fährt mit 2,7 Promille und Tochter als Sozia Roller

Kein Verantwortungsbewusstsein zeigte ein Wolfratshauser Familienvater. Er fuhr betrunken Roller - mit seiner Tochter auf dem Rücksitz. Die Polizei stoppte ihn.

Ein 34-jähriger Rollerfahrer und seine 13-jährige Tochter auf dem Soziussitz gerieten am Freitag gegen 21.30 Uhr in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Der Atem-Alkoholtest bei dem Mann auf freiwilliger Basis fiel mit 2,7 Promille überaus deutlich aus. Deshalb wurden ihm der Führerschein abgenommen und im Anschluss in der Kreisklinik Blut entnommen. Danach führte die Polizei mit dem 34-Jährigen im Beisein von dessen Ehefrau ein laut Polizeiobermeisterin Katrin Schwarz „eindringliches Gespräch“, da er nicht nur sich, sondern auch seine Tochter gefährdet hatte. Den Mann erwartet ein Strafverfahren sowie ein längeres Fahrverbot.

peb

