Wolfratshauser Finanzplan lässt „keine Spielräume für neue Wünsche" - ein Projekt überschattet alles

Von: Carl-Christian Eick

Fast 50 Millionen Euro: So teuer wird die Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg nach derzeitigem Stand. Für das Mammutprojekt muss die Stadt auf Rücklagen zurückgreifen – und voraussichtlich ab dem Jahr 2023 Darlehen aufnehmen. Schlüsselzuweisungwegen gesunkener Steuerkraft Rücklagen in zwei Jahren mutmaßlich „aufgebraucht" Etat ist ein „tragfähiger Konsens"

Der Stadtrat verabschiedet den Haushalt für 2022. Zwar sind die Corona-Folgen nicht so hart wie befürchtet, die Ausgaben sorgen trotzdem für Engpässe.

Wolfratshausen – Auf 370 Seiten hat Stadtkämmerer Peter Schöfmann den Haushalt für das laufende Jahr zusammengefasst. Mit Ausnahme von Rudi Seibt (Grüne) genehmigte der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend in der Loisachhalle das Zahlenwerk. Tenor: Die finanzielle Lage der Loisachstadt ist heuer nicht rosarot, aber auch nicht pechschwarz.

Das Gesamtvolumen des Haushalts beläuft sich laut Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) auf rund 55 Millionen Euro. Die guten Nachrichten: Entgegen den bisherigen Befürchtungen blieb die Stadt von signifikanten wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie verschont. Mit 10,5 Millionen Euro Gewerbesteuer verbucht Kämmerer Schöfmann sogar rund zwei Millionen Euro mehr als erwartet, zudem fließen etwa 280 000 Euro mehr Anteil von der Einkommensteuer in den Stadtsäckel – insgesamt knapp 14,5 Millionen Euro. Erstmals seit 2020 bekommt die Stadt wieder Schlüsselzuweisungen (561 000 Euro) – das ist jedoch ein Beleg für die sinkende Steuerkraft. Laut Heilinglechner ist es trotz aller Widrigkeiten möglich, den Schuldenberg weiter abzutragen. Ende des Jahres drücken die Kommune noch etwas mehr als 4,8 Millionen Euro.

Schule wird saniert und erweitert - für fast 50 Millionen Euro

Wo Licht ist, ist auch Schatten: Der Rathauschef sprach am Dienstag von einem „tiefen Griff in die allgemeine Rücklage“, der heuer getan werden müsse. Anders ließen sich beschlossene Investitionen finanziell nicht darstellen. Das größte Projekt ist die Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg, die nach derzeitigem Stand fast 50 Millionen Euro kosten wird. Für das laufende Jahr gab der Stadtrat mit seinem Beschluss am Dienstag eine Verpflichtungserklärung in Höhe von 8 Millionen Euro für das Vorhaben ab.

Grundsätzlich, das betonte der Bürgermeister angesichts der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine, müsse „mit größter Vorsicht“ gewirtschaftet werden. Zum einen stehe längst nicht fest, welche finanziellen Folgen der Strom der Kriegsflüchtlinge für die Städte und Gemeinden im Freistaat Bayern haben werde – zum anderen schließt Heilinglechner weiterhin galoppierende Preise für Energie sowie im Kontext von Bauvorhaben nicht aus. Mittelfristig gebe es „keine Spielräume für neue Wünsche“.

Ins selbe Horn stieß der Wirtschaftsreferent des Stadtrats, Helmut Forster (Wolfratshauser Liste). Er stellte fest, dass die Rücklagen, über die die Kommune verfügt, in spätestens zwei Jahren voraussichtlich „fast komplett aufgebraucht“ sein werden. Das heiße: „Noch sparsamer“ mit dem Steuergeld umgehen, sogenannte Nice-to-have-Projekte gehören für den Ex-Bürgermeister auf absehbare Zeit nicht auf die Tagesordnung.

Wolfratshausen hat sich „ganz schön viel vorgenommen“: Trotzdem gibt‘s Geld für Kultur und Vereine

Fritz Meixner, Sprecher der FDP/SPD-Fraktion, betonte, dass sich die Loisachstadt „ganz schön viel“ vorgenommen habe. Dass trotz einer „schwierigen Haushaltslage“ unter anderem kräftig in das örtliche Rettungswesen und in städtische Liegenschaften investiert werde, hob Meixner ausdrücklich hervor. Wie berichtet bekommt die Wolfratshauser Feuerwehr eine neue Drehleiter, das Gerätehaus der Weidacher Wehr wird erweitert, die städtische Musikschule erhält eine neue Heizzentrale und das städtische Gebäude am Untermarkt 10 wird saniert und ausgebaut. Nicht zu vergessen: „Weder Vereine noch Kultur“, so Meixner, hätten „schmerzliche Einschnitte“ hinnehmen müssen.

Wolfratshausen zahlt hohe Kreisumlage - Kritik am Landratsamt

Wie Rathauschef Heilinglechner warf Meixner einen scharfen Blick auf die Kreisumlage. Mit 13 Millionen Euro ist die Überweisung ans Landratsamt in Bad Tölz erneut der höchste Ausgabenposten. „Wolfratshausen gibt so viel wie nie“, stellte der Sprecher der FDP/SPD-Fraktion fest, doch auf der anderen Seite werde die Flößerstadt ein ums andere Mal enttäuscht. Das Transfer- und Innovationszentrum im Oberland (Tizio) der Hochschule München wird in Bad Tölz gebaut, „und unsere Kreisklinik konnte gerade noch so erhalten werden“, so Meixner. Er schlug sich auf die Seite des CSU-Ortsverbands, dem Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) vorgehalten hatte, einen Nord-Süd-Konflikt zu schüren. Dieser Vorhalt „ist so nicht in Ordnung“.

Grünen-Sprecher Peter Lobenstein begrüßte „den konservativen Ansatz“ bei der Erstellung des Etats für 2022. „Nicht schön“ sei die Tatsache, dass die Personalkosten erneut gestiegen sind. Unterm Strich stehen knapp 9,3 Millionen Euro, das sind gut 21 Prozent der Gesamtausgaben. Lobenstein relativierte seine Kritik: Es sei wichtig, „in Mitarbeiter zu investieren, das ist eine Investition in die Zukunft der Stadt“.

CSU sorgt sich um Finanzen: „Handlungsspielraum eingeschränkt“ - das Problem könnte sich verschärfen

Die Sprecherin der CSU-Fraktion, Claudia Drexl-Weile, zeigte sich in Sachen Kreisumlage besorgt. Sie geht davon aus, „dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist“. Drexl-Weile fürchtet, dass eine weitere Erhöhung der Umlage in den kommenden Jahren „unseren finanziellen Handlungsspielraum einschränkt“. Deswegen plädiere die CSU für ein „grundsolides Handeln“ in Wolfratshausen.

Für Josef Praller, Vorsitzender der BVW-Fraktion, ist der Etat „ein tragfähiger Konsens“, ausgehandelt in vielen konstruktiven Gesprächen zwischen Stadträten, Vertretern der Stadtverwaltung und Bürgermeister. Mit Blick auf die Mammutaufgabe am Hammerschmiedweg mahnte Praller, keine Zeit zu verlieren: „Jede Verzögerung kostet Geld.“ Stimmt, pflichtete ihm Heilinglechner bei. Das weiterhin grassierende Coronavirus, reißende Lieferketten und das Blutvergießen in der Ukraine würden die Preise ungebremst in die Höhe treiben. „Aber da müssen wir jetzt durch.“

Der Haushalt passierte mit 20:1 Stimmen den Stadtrat – Grünen-Vertreter Seibt begründete seine Ablehnung nicht. Geprüft wird der Etat nun noch von der Rechtsaufsicht, der Kreisbehörde.