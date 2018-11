Wolfratshauser Fluss-Film-Festival: Vereins-Chefin freut sich über Besucherzahlen

Das Publikum war begeistert vom Fluss-Film-Festival Die Filmvorführungen am Freitag und Samstag waren zwar nicht ausverkauft, aber gut besucht. Und trotz schönsten Wetters kamen auch zahlreiche Zuschauer am Sonntagvormittag ins Kino.

Wolfratshausen – Im Gespräch mit unserer Mitarbeiterin Tanja Lühr zieht Gabriele Rüth, Vorsitzende des Vereins Flößerstraße, Bilanz. Sie und ihr Team aus Ehrenamtlichen haben das Festival zusammen mit dem Filmemacher Sigi Menzel organisiert. Gesponsert wurde es unter anderem mit Mitteln aus dem öffentlich-privaten Projektfonds der Stadt.

Frau Rüth, wie ist das Fluss-Film-Festival aus Ihrer Sicht gelaufen?

Erfreulich gut. Das hat uns selbst überrascht. Wir vom Verein haben dieses völlig neue Projekt ja von null auf hundert auf die Beine gestellt. Am Anfang haben wir schon ein bisschen gezittert, ob die Bürger etwas mit dem speziellen Thema Fluss anfangen können. Doch die Zuschauerzahlen gaben uns Recht. Die Vorverkaufszahlen waren zwar nicht so toll, aber direkt an der Kasse haben wir dann doch noch viele Tickets verkauft. Die Leute gehen eben spontan ins Kino.

Welche Filme sind am besten angekommen?

Sigi Menzel hat wirklich ein beeindruckendes Programm zusammengestellt. Ich habe nur positive Resonanz erhalten. Der Samstag mit den Beiträgen über die Isar, über Umweltthemen und eine wilde Kajakfahrt im Grand Canyon war am besten besucht. Es gibt doch sehr viele Menschen, die sich über die Natur Gedanken machen, wie an den Gesprächen in den Pausen und an den Fragen an einige der anwesenden Autoren zu merken war. Aber auch in das Monumentalwerk vom „Donnernden Sambesi“, das am Sonntag im Kino lief, strömten die Leute. Gut angekommen ist außerdem das Kinderkino. Die Kinder haben in den Pausen begeistert mitgemacht bei den Quizfragen mit Sabrina Schwenger und Hermann Paetzmann von unserem Verein.

Was hat Ihnen persönlich am besten gefallen?

Der Film über die Pegnitzauen von Amateurfilmer Georg Bock, der leider wegen Krankheit nicht kommen konnte, sowie die Kajak-Reportage „Stikine“ von Olaf Obsommer – und das Kinderkino!

Ist an eine Wiederholung des Filmfestivals gedacht?

Die Zuschauer würden es wünschen, wie sie uns mehrfach sagten. Doch dafür ist es noch zu früh. Darüber werden wir im Vorstand beraten. Jetzt freuen wir uns erst einmal über den Erfolg.

tal