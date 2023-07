Rühriger Verein: Die „Freunde der Kreisklinik Wolfratshausen“ mit Gerhard Hasreiter (am Rednerpult) an der Spitze, sammelten in den 30 Jahren ihres Bestehens gut eine Million Euro für das Krankenhaus.

Feier im kleinen Kreis

Die Freunde der Kreisklinik feiern 30. Geburtstag und blicken auf ihre Arbeit zurück. In der Zeit konnten sie bereits eine Million Euro sammeln.

Wolfratshausen – Seit 30 Jahren unterstützt der Verein „Freunde der Kreisklinik Wolfratshausen“ das Krankenhaus ideell und finanziell. Eine Million Euro sind in dieser Zeit an Spenden geflossen. Gute Gründe für Klinikleitung und Politik, dem rührigen Verein Danke zu sagen und das Jubiläum im kleinen Kreis zu feiern. Bei Sekt und Häppchen traf man sich am Donnerstagabend im Casino.

Gründung der Wolfratshauser „Freunde der Kreisklinik“: Eine Million Euro und 30 Jahre später

Der Vereinsvorsitzende Gerhard Hasreiter begrüßte den Dritten Landrat Klaus Koch, Wolfratshausens Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth, zahlreiche Stadträte aus Geretsried und Wolfratshausen sowie Klinik-Geschäftsführer Ingo Kühn und einige Chefärzte. Hasreiter warf einen Blick zurück: 1993 haben sich fünf Personen mit Dr. Wolfgang Hiller, dem damaligen Chefarzt der Inneren Abteilung, zusammengesetzt und den Förderverein aus der Taufe gehoben. Erster Vorsitzender war Dr. Joseph Zimbauer. Wesentlicher Zweck war es, dem Krankenhaus finanziell unter die Arme zu greifen. Von den Mitgliedsbeiträgen und vor allem durch Spenden sollten der Kauf von medizinischen Geräten, Fortbildungen, Einrichtungen baulicher Art und vieles mehr ermöglicht werden. „Dass wir zu unserem 30-jährigen Bestehen eine Punktlandung von gut einer Million Euro erreicht haben, ist ein besonderer Höhepunkt“, freute sich Hasreiter.

Dank der Zuschüsse aus der Vereinskasse schaffte die Klinik unter anderem für ein CT-Gerät für 60 000 Euro, ein Sonografiegerät für 30 000 Euro, ein Video-Laryngoskop während der Corona-Pandemie für 30 000 Euro und zuletzt ein Laparoskopie-Turm für 60 000 Euro an. Mit letzterem werden minimalinvasive Eingriffe im Bauchraum vorgenommen. Aber auch die Einrichtung von speziellen Demenz- und Palliativzimmern haben die „Freunde“ unterstützt, ebenso wie Weiterbildungen und Betriebsausflüge zur Stärkung des Zusammenhalts.

Ich zähle hier auf unseren bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der sich bei der anstehenden Reform auch für kleinere Kliniken in der Fläche einsetzt – auch wenn diese nicht kostendeckend arbeiten.

Hasreiter hob in dem Zusammenhang besonders das Geretsrieder Unternehmen Tyczka hervor und dankte dessen Seniorchef Dr. Hans-Wolfgang Tyczka für seine großzügige Spendenbereitschaft. Schon der Gründungsvorsitzende Dr. Zimbauer habe bedauert, dass öffentliche Krankenhäuser oft nur nach der Höhe ihres Defizits beurteilt würden, ohne dass ihre Aufgaben und ihre Tätigkeit umfassend und objektiv gesehen würden, sagte Hasreiter. Daran habe sich bis heute nichts geändert.

Damit kam der Vorsitzende zur aktuellen Situation der Kreisklinik, über der wie berichtet das Damoklesschwert der Privatisierung schwebt. Hasreiter befürchtet, dass, wenn etwa die Tölzer Asklepios-Klinik mit dem Wolfratshauser Krankenhaus zusammengelegt werden würde, die „lukrativen Behandlungen“ in der Kreisstadt vorgenommen und der Loisachstadt nur der „Rest“ bleibe.

Lauterbachs Reformpläne lösen Beunruhigung aus – Hoffnung ruht auf bayerischem Gesundheitsminister

Hinzu kommen die aus Sicht kleiner Krankenhäuser beunruhigenden Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der zum Beispiel Schlaganfall- oder Krebspatienten nur noch in großen, spezialisierten Häusern behandelt wissen will. Hasreiter: „Ich zähle hier auf unseren bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der sich bei der anstehenden Reform auch für kleinere Kliniken in der Fläche einsetzt – auch wenn diese nicht kostendeckend arbeiten.“

Dritter Landrat Klaus Koch überbrachte in Vertretung Josef Niedermaiers die Glückwünsche des Landkreises. Er sagte, eine Klinik dürfe nicht nur auf die Rechnungen schauen. Sie brauche „Liebe und Barmherzigkeit“. Ärzte würden beides schon von ihrem Berufsethos her mitbringen. Auch die Politik müsse sich die „Barmherzigkeit in der Medizin“ auf ihre Fahnen schreiben. Koch: „Natürlich werden wir dafür Geld brauchen.“

Für Wolfratshausens Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth ist „Gesundheit keine Ware, sondern Teil der Daseinsvorsorge“. Der Chefarzt der Chirurgie und Ärztliche Direktor Dr. Stefan Schmidbauer blickte etwas positiver in die Zukunft. Er habe in den vergangenen 35 Jahren seiner Tätigkeit viele Umbrüche im Gesundheitswesen gesehen. Er lebe im „Jetzt und Hier“ mit seinen Patienten und habe „ein gutes Gefühl in unserem Team“. Es gelte, sich auf Herausforderungen wie die Digitalisierung des Krankenhausbetriebs vorzubereiten oder um die Beschaffung von Personal im Pflegebereich zu bemühen. Nur so könne man das hohe Niveau in Wolfratshausen aufrecht erhalten. Den Freunden der Kreisklinik dankte er mit den Worten: „Ein Freund ist jemand, der einen begleitet mit Lob, gutem Rat, materieller und ideeller Unterstützung. Bitte tun Sie das weiterhin!“ TANJA LÜHR

