Wolfratshauser „Golfplatz-Rebell“ stellt fest: „Ich bin voll rehabilitiert“

Dr. Josef Hingerl: Ehemaliger Präsident und Geschäftsführer des Golfplatzes Bergkramerhof in Wolfratshausen. © Achim Frank Schmidt/Archiv

Im Mai 2020 öffnete der damalige Präsident den Golfplatz Bergkramerhof - trotz Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie. Dafür kassierte Dr. Josef Hingerl ein saftiges Bußgeld. Nun sagt er: „Ich bin voll rehabilitiert.“

Wolfratshausen – Sein Widerstand gegen die Anordnung des Landratsamts in Bad Tölz hatte bayernweit für Schlagzeilen gesorgt: Im Mai 2020 untersagte die Kreisbehörde aufgrund der Corona-Pandemie und dem daraus resultierenden Lockdown dem damaligen Betreiber des Golfplatzes Bergkramerhof die Öffnung der Spielstätte. Dr. Josef Hingerl entschied sich anders – und klagte gegen den Bescheid. Der Jurist vertrat den Standpunkt, dass die Schließung von Golfplätzen inmitten der Pandemie verfassungswidrig sei – und fühlt sich jetzt „voll rehabilitiert“.

Auf „Anregung des Verwaltungsgerichts München“, so schreibt Hingerl in einer Pressemitteilung an unsere Zeitung, habe das Landratsamt den damaligen Schließungsbescheid aufgehoben. Der Pressemitteilung beigefügt hat der Jurist ein an ihn gerichtetes Schreiben der Kreisbehörde, konkret aus dem Fachbereich Öffentliche Sicherheit, mit Datum vom 15. Juni 2023.

Darin ist zu lesen: „Mit Urteil vom 6. Oktober 2022 stellte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in einem anderen Verfahren mit allgemeinverbindlicher Wirkung fest, dass (...) der streitgegenständliche Bescheid (...) zu unbestimmt und somit unwirksam war.“ Der Bescheid werde zurückgenommen, da er „rechtswidrig war“. Ergo, so schlussfolgert Hingerl, sei das ihm seinerzeit auferlegte Bußgeld „aus der Verurteilung des Amtsgerichts Wolfratshausen also nicht gerechtfertigt“.

Landratsamt erließ zwei Bußgeldbescheide in Höhe von 15.000 Euro

Der damalige Präsident und Geschäftsführer des Golfclubs Bergkramerhof hatte die Anlage über den Dächern der Stadt Wolfratshausen gleich zweimal für kurze Zeit geöffnet: im Mai 2020 sowie im Februar 2021. Beide Male verstieß er bewusst gegen die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Das Landratsamt erließ deswegen zwei Bußgeldbescheide, insgesamt sollte Hingerl Bußgelder in Höhe von 15 000 Euro bezahlen. Hingerl legte beim Amtsgericht Wolfratshausen Einspruch gegen die Bescheide ein – das Gericht reduzierte das Bußgeld auf 2250 Euro. Mit dieser Entscheidung gab sich Hingerl jedoch nicht zufrieden. Er klagte vor dem Verwaltungsgericht in München gegen den Freistaat Bayern. Eine Boulevardzeitung verpasste Hingerl den Titel „Golfplatz-Rebell“.

„Ich fühlte mich immer als Organ der Rechtspflege, das auf dem Boden des Grundgesetzes steht und für Gewaltenteilung und die Grundrechte eintritt“, betont Hingerl in seiner Pressemitteilung. Mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs beziehungsweise des Landratsamts „ist klar, dass alle meine Maßnahmen am Bergkramerhof von der Verfassung gedeckt waren“. Hingerl: „Die Eingriffe der Exekutive waren verfassungswidrig“. (cce)

