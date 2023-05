Wolfratshauser Grüne stellen fest: Ein E-Auto ist besser als sein Ruf - und sie erklären warum

Von: Carl-Christian Eick

Ein Elektrofahrzeug ist nach Ansicht der Wolfratshauser Grünen „derzeit die geeignetste Alternative, im Individualverkehr den CO2-Ausstoß zu reduzieren“. © Patrick Pleul/dpa

Der Ortsverband der Wolfratshauser Grünen lud zu einer Info-Veranstaltung über Elektromobilität ein - und kam zu dem Schluss: Ein E-Auto sei besser als sein Ruf.

Wolfratshausen – Ein E-Auto ist besser als sein Ruf: Zu diesem Schluss kommt der Ortsverband der Grünen nach einer Infoveranstaltung im Wirtshaus Flößerei, die überschrieben war mit: „Mythen und Fakten rund ums E-Auto.“ Jennifer Layton und Hans-Georg Anders, die Sprecher des Ortsverbands, stellen in einer Pressemitteilung fest: „In Anbetracht der globalen Erwärmung ist das E-Auto derzeit die geeignetste Alternative, im Individualverkehr den CO2-Ausstoß zu reduzieren.“ Allerdings könne Elektromobilität nicht ohne den vermehrten Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs „gedacht werden“.

Merlin Nagel, Landtagskandidat für Bündnis 90/ Die Grünen in Ingolstadt und Entwicklungsingenieur, erläuterte den Besuchern der Veranstaltung, wie hoch der Wasserverbrauch bei verschieden angetriebenen Pkw ist. Tatsächlich sei er bei der Herstellung von Benzinern und E-Autos gleich hoch. Bei der Produktion von Kraftstoff aber sei deutlich mehr Wasser notwendig als bei der Herstellung von Batterien und Strom. Ebenso verhält es sich laut Nagel mit der Klimabilanz. Die CO2-Emission eines E-Autos würde „deutlich“ unter der eines Verbrenners liegen – „vorausgesetzt es wird mit Ökostrom geladen“.

Ladesäule vor der Loisachhalle in Wolfratshausen funktioniert wieder

Um der Ausbeutung von wirtschaftlich und sozial schwachen Regionen entgegenzuwirken, würden große Automobilhersteller die seltenen Erden wie Kobalt mittlerweile zu 80 Prozent aus überwachten Lieferketten beziehen. „Und sie sind dabei, kobaltfreie Batterien zu entwickeln“, zitieren Layton und Anders ihren Parteifreund. Zum Wirkungsgrad erklärte der Ingenieur: „Die Umwandlung der zugeführten Energie in Bewegung bei E-Autos liegt bei 64 Prozent – bei Stromzuführung durch die eigene Photovoltaik-Anlage bei viel mehr. Also weit höher als bei Benzinmotoren mit 20 Prozent.“

Klaus Hochwind, Vertriebsleiter beim Stromversorger 17er-Oberland-Energie mit Sitz in Murnau, räumte ein, dass die Infrastruktur (Ladestationen, Wallboxen) in der Region noch ausbaufähig sei. Bei dieser Gelegenheit gab er bekannt, dass Oberland-Energie die Ladesäule vor der Wolfratshauser Loisachhalle – aus der in den vergangenen eineinhalb Jahren selten ein paar Watt Strom herausgezogen werden konnten – übernommen und wieder funktionsfähig gemacht habe.

PV-Anlagen und Denkmalschutz: Landtagskandidat Koch kündigt neue Verordnung an

Auf Nachfrage eines Hauseigentümers, wie es sich mit Solarpaneelen auf denkmalgeschützten Objekten verhalte, berichtete der Eurasburger Jakob Koch, Landtagskandidat der Grünen im Stimmkreis 111 (Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen Süd): Demnächst werde es eine neue Verordnung geben, die die Installation von PV-Anlagen trotz Denkmal- und Ensembleschutzes vereinfachen soll. (cce)

