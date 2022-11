Wolfratshauser Grüne wollen Stadtstrand - und äußern sich zur Brunnen-Verschiebung

Informierten zur Brunnen-Versetzung und bereiten neue Angebote für Jugendliche vor: Fraktionssprecher Peter Lobenstein (li.) und die Stadträte der Wolfratshauser Grünen. © Hermsdorf-Hiss

Die Wolfratshauser Grünen planen einen Stadtstrand. Jugendreferentin Jennifer Layton stellte die Idee am Sonntag vor.

Wolfratshausen – Viel vorgenommen hat sich Jennifer Layton. Die Jugendreferentin des Wolfratshauser Stadtrats stellte beim politischen Frühschoppen des Grünen-Ortsverbands im Kunstturm am Schwankl-Eck am Sonntag ihre Idee vor, am Johannisplatz einen Stadtstrand zu schaffen. „Das soll ein neuer Treffpunkt für die Jugendlichen werden“, so Layton.

Das Areal, auf dem einst mehrere Garagen standen, befindet sich direkt neben dem Japanischen Garten. Der Iruma-Städtepartnerschafts-Verein, der die Grünanlage pflegt, hat laut Layton keine Einwände gegen die Nutzung. Die Gestaltung der Schotterfläche, die mit Holzpaletten ausgestattet werden soll, übernimmt die Klecks-Schule der Phantasie. „Zudem haben sich zwei Schreiner bereit erklärt, bei dem Projekt beratend zur Seite zu stehen“, erklärte Layton. Holz und Europaletten, die derzeit aufgrund der Energiekrise knapp sind, werden bereits gesammelt.

Gesucht: Eine Halle zum Indoor-Skaten in Wolfratshausen

Bevor der Stadtstrand im kommenden Jahr realisiert werden soll, bereitet die Jugendreferentin noch ein weiteres Angebot für Jugendliche vor. „Wir suchen eine Halle zum Indoor-Skaten im Winter“, berichtete Layton. Als mögliche Immobilien kämen beispielsweise ein derzeit leer stehendes ehemaliges Sportgeschäft am Waldramer Ortseingang oder die benachbarten Pana-Industriehallen in Betracht. Neben der Bereitstellung von neuen Freizeitangeboten hat Layton noch ein weiteres Anliegen. Ein Stadtjugendtreffen im kommenden Frühjahr soll den Weg zur Bildung eines neuen politischen Gremiums für Jugendliche ebnen. „Wir wollen mit dem Geretsrieder Jugendrat zusammenarbeiten“, wünscht sich Layton.

Verschiebung des Marienbrunnens würde „zur Aufwertung der Altstadt beitragen“

Ihre fünf Fraktionskollegen blicken derweil gespannt auf die Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats am kommenden Mittwoch (18 Uhr, Rathaus). Dort stehen wie berichtet die Anträge der Grünen zur „Anpassung der auf LED-Technik umgerüsteten Straßenbeleuchtung“ sowie zur Ausstattung der städtischen Musikschule und der Kindertagesstätte am Steghiaslweg mit Photovoltaik-Anlagen auf der Tagesordnung. „Es ist für uns unverständlich, dass auf diesen städtischen Liegenschaften noch kein Solarstrom erzeugt wird“, konstatierte Dr. Hans Schmidt am Sonntag. Der Umweltreferent des Stadtrats stimmte im Oktober im Bauausschuss als einziger für eine solare Baupflicht bei Neubauten. Er hofft, dass diese Forderung bayernweit im Landtag durchgesetzt werden kann.

Aufklärungsarbeit leisten wollen die Grünen noch vor dem am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, stattfindenden Bürgerentscheid sowie Ratsbegehren zum Marienbrunnen. Die Grünen stehen hinter dem 15:5-Beschluss des Stadtrats, den Brunnen im Zuge der Altstadt-Aufwertung ein paar Meter in Richtung Marktstraße zu verschieben. Das würde das Bauwerk nach Ansicht von Dritter Bürgermeisterin Annette Heinloth mehr ins Sichtfeld rücken „und zur Aufwertung der Altstadt beitragen“. (ph)

