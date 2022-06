Über 160 Familien machen mit: Wolfratshauser Hofflohmarkt am Wochenende

Von: Dominik Stallein

Viele Schätze gibt’s beim Hof- und Gartenflohmarkt in Wolfratshausen zu entdecken. Hier ein Bild von der Veranstaltung im vergangenen Jahr. © Peter Herrmann/Archiv

Der Hof- und Gartenflohmarkt in Wolfratshausen findet am Wochenende wieder statt. Diesmal kann man Samstag und Sonntag stöbern, plaudern und Schnäppchen finden.

Wolfratshausen – Es ist die größte Schatzsuche im Landkreis: Am Wochenende öffnen in Wolfratshausen über 160 Höfe und Gärten ihre Tore und präsentieren ausrangierte Möbel, nette Dekorationen, Kleidung, Spielsachen und andere große sowie kleine Kostbarkeiten: Der Hof- und Gartenflohmarkt findet wieder statt.

Wolfratshauser Hofflohmarkt am Wochenende: Über 160 Familien machen mit

Bis zum Anmeldeschluss am vergangenen Montag hatten sich 160 Teilnehmer für die Veranstaltung angemeldet. Bei einigen davon sind mehrere Haushalte beteiligt, „und erfahrungsgemäß kommen noch einige kurzfristig dazu“, sagt Eva-Maria Rühling von der Nachbarschaftshilfe Bürger für Bürger. Der Verein organisiert die Neuauflage des Flohmarkts. Die Nachbarschaftshilfe selbst betreibt auch einen Verkaufsstand – die Einnahmen fließen in die Vereinskasse.

Das Prinzip der Veranstaltung ist einfach erklärt: Im Stadtgebiet bieten Privatleute in ihren Gärten, Einfahrten oder Höfen Ausrangiertes an. In der Vergangenheit waren die Flohmärkte ein geselliges Beisammensein: Manche verknüpften den Wochenendflohmarkt mit einem Nachbarschaftsfest, andere schenkten ihren Besuchern Getränke aus und kamen beim Bummeln ins Gespräch.

Flohmarkt in Wolfratshausen - In Gärten und Höfen nach Schnäppchen und Schätzen stöbern

In welchen Gärten es sich zu stöbern lohnt, erkennen Passanten an bunten Luftballons, mit denen die Teilnehmer ihre Grundstücke schmücken. Professionelle Händler dürfen bei der Aktion nicht mitmachen. „Die Wolfratshauser Hof- und Gartenflohmärkte sind eine nachbarschaftliche, nicht-gewerbliche Aktion“ ist den „Spielregeln“ auf der Homepage zu entnehmen. Der Flohmarkt öffnet sowohl am Samstag, 25. Juni, wie auch am Sonntag, 26. Juni, offiziell um 14 Uhr – in den vergangenen Jahren fingen aber viele Teilnehmer schon früher an, Gäste zu begrüßen und ihre Verkaufsstände aufzubauen.

Einkaufen am Samstag und Sonntag überall in Wolfratshausen

Diesmal wird die Aktion auf zwei Tage verteilt: Am Samstag bummeln Gäste durch den nördlichen Stadtbereich – also durch Weidach, Nantwein und die Altstadt. Am Sonntag öffnen die Gärten in Wolfratshausens Süden – also in Farchet, Waldram und dem Gewerbegebiet. Diese Zweiteilung soll Händlern und Kunden den Besuch erleichtern: „Viele Leute, die selber etwas verkaufen wollen, hätten sonst gar nicht die Möglichkeit, noch andere Höfe zu besuchen“, erklärt Rühling. Und auch für die Besucher sei es so viel angenehmer, „weil die Verkaufsstellen dann an den jeweiligen Tagen näher beieinander liegen“.

Wer macht beim Hofflohmarkt mit?

2016 fand in Wolfratshausen der erste Hof- und Gartenflohmarkt statt. Dr. Ulrike Krischke hatte damals die Erstauflage initiiert und organisiert, die sie inzwischen – weil die Veranstaltung und damit auch der Planungsaufwand immer größer wurde – an die Nachbarschaftshilfe übergeben hat. Im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 200 Familien an dem Event. Im Internet (www.hofundgartenflohmarkt.com) wird noch vor dem Wochenende eine Stadtkarte zum Ausdrucken veröffentlicht werden, auf der alle Verkaufsstellen eingezeichnet sind – dort ist auch die Einteilung in Samstag- und Sonntags-Verkaufsbereiche einsehbar. Bei Dauerregen wird die Aktion um eine Woche verschoben.