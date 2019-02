Wolfratshauser ist neuer Vorsitzender der Europa-Union: “Wir müssen Identität schaffen“

Der Wolfratshauser Alexander Lippert möchte der Europa-Union eine Frischzellenkur verpassen. Er ist neuer Vorsitzender des Kreisverbandes - und versteht sich als „Bindeglied“ zwischen Alt und Jung.

Wolfratshausen – Der Kreisverband der Europa-Union Bad Tölz-Wolfratshausen zählt aktuell 60 Mitglieder; der Altersdurchschnitt beträgt 71 Jahre – das Problem ist offenkundig. Der neue Vorsitzende Alexander Lippert aus Wolfratshausen hat sich zum Ziel gesetzt, dem Kreisverband eine Frischzellenkur zu verpassen. Die Jugend, die in einem friedlichen Europa aufgewachsen ist, müsse reflektieren, „wie Europa groß geworden ist“ und wie wichtig der europäische Gedanke auch in der Zukunft sei. Alexander Lippert, der in Dachau geboren wurde und 1992 in Geretsried sein Abitur gemacht hat, lebte viele Jahre in Wolfratshausen. Während seine damalige Freundin und spätere Ehefrau als Assistenz- beziehungsweise Oberärztin an der Uni-Klinik in Heidelberg arbeitete, war die idyllische Stadt am Neckar „meine zweite Heimat“. Es folgten einige Jahre in den USA, Lippert arbeitet seit 2005 als Software Engineering Manager für das Unternehmen Google. Im Jahr 2011, nach der Geburt des zweiten Kindes, kehrte die vierköpfige Familie in die Flößerstadt zurück. Während seiner Zeit in den USA „habe ich viel über Europa reflektiert“, sagt der Diplom-Informatiker im Gespräch mit unserer Zeitung. Ihm sei mehr und mehr bewusst geworden, wie wichtig ein vereintes Europa sei und wie falsch „die Kleinstaaterei“. Als Donald Trump 2017 zum US-Präsidenten gewählt wurde und das Vereinigte Königreich sich für den Brexit entschied, den Austritt aus der Europäischen Union, „war ich schockiert“, erinnert sich der 45-Jährige. „Ich habe mich gefragt: Zerfällt jetzt alles?“ Das sei für ihn „der auslösende Moment“ gewesen, sich für Europa zu engagieren. „Ich habe gegoogelt“, sagt der Google-Mitarbeiter mit einem Lächeln, „und bin auf die Europa-Union im Landkreis gestoßen.“

+ Alexander Lippert: Der neue Kreisvorsitzende der Europa-Union will „Bindeglied“ zwischen Alt und Jung sein. © Archiv

Im Februar 2017 wurde er ein Teil des Kreisverbands, im November vergangenen Jahres wählten die Mitglieder Lippert zum Vorsitzenden. Ein Amt, das mehr als 30 Jahre der heutige Ehrenvorsitzende, der Wolfratshauser Hans-Jürgen Göbel, bekleidet hatte. Lipperts unmittelbare Vorgängerin, die Ickingerin Elke Müller, zugleich stellvertretende Bezirksvorsitzende der Europa-Union, musste sich nach einem relativ kurzen Gastspiel aus der Vorstandsriege verabschieden. Müller zog wie berichtet nach Leverkusen um. „Wir haben ein Nachwuchsproblem“, räumt Lippert ohne Umschweife ein. Das gelte mit Blick auf die Altersstruktur des Kreisverbands – und zum anderen tauche das Thema Europa bei vielen jungen Menschen nicht auf deren Radar auf. Für Lippert ist es ein Geschenk, „in einem friedlichen Europa groß geworden zu sein“. Ihm sei es ein großes Anliegen, der jungen Generation die Vorzüge eines vereinten Europas vor Augen zu führen. „Wir müssen Identität mit Europa schaffen“, betont er. Zudem sei es wichtig, „dass 500 Millionen Europäer auf Augenhöhe mit den USA bleiben“. Wenngleich er zugibt: Die kulturellen und sprachlichen Unterschiede „erschweren uns Europäern die Aufgabe zusätzlich“. Er verstehe sich im Vorstand als „Bindeglied“ zwischen den erfahrenen und den jüngeren Mitstreitern. Er wolle seine Aufgabe als Kreisvorsitzender systematisch angehen und nach und nach für neue Organisationsstrukturen sorgen. „Einfach formuliert: Die viele Arbeit muss auf mehrere Schultern verteilt werden.“ Kurzfristig hofft Lippert, einen Missstand beheben zu können: „Wir haben derzeit keine Frau im Vorstand. Das muss sich ändern.“ Vielleicht hilft ihm bei der Stellenbesetzung eine weltweit verwendete Internetsuchmaschine.

Infos zum Kreisverband der Europa-Union gibt’s auf der Facebook-Seite facebook.com/eutoelwor.

