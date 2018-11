Wolfratshauser Kaplan erklärt, warum der November auch Hoffnung schenkt

Trist und immer wieder Tod: Der November ist ein düsterer Monat. Die Erinnerungen können einen traurig machen - aber auch Hoffnung finden, kommentiert Kaplan Thomas Barenth aus Wolfratshausen.

Wolfratshausen - „Viele mögen ihn nicht, den November. Die Tage werden kürzer, die spätsommerlichen Stunden müssen zusehends kühlem Wind und Regen weichen. Nach und nach erstirbt das Leben, die Blätter fallen. Lange und oft liegt dichter Nebel über dem Isartal. Und dazu den ganzen Monat über: immer wieder der Tod. Die Segnung der Gräber an Allerheiligen, die Gottesdienste für alle Verstorbenen des vergangenen Jahres zu Allerseelen, der Totensonntag oder das Gedenken an die Millionen Opfer von Krieg, Vertreibung und Gewaltherrschaft am Volkstrauertag.

+ THOMAS BARENTH Katholischer Kaplan in Wolfratshausen © Archiv An einem solchen Novembertag gehe ich nachmittags über den Friedhof. Ich schaue mir die Gräber an, bleibe bei dem einen oder anderen stehen, lese die Namen. Plötzlich sind sie wieder da, die Erinnerungen an diesen Menschen, an sein Sterben, seine Familie, seine Beerdigung. Erinnerungen an meinen Besuch und die Feier der Krankensalbung am Bett der Oma, kurz vor ihrem Tod, spät abends auf der Palliativstation im Krankenhaus. Erinnerungen an ein Trauergespräch mit der Familie vor der Beerdigung des verstorbenen Großvaters, voller Dankbarkeit über sein erfülltes und langes Leben.

Oder die Erinnerung an den weißen kleinen Kindersarg, vor dem man in der Aussegnungshalle stand, gemeinsam mit den Eltern, fassungslos über das, was geschehen war, und als einem nur noch das Schweigen blieb. Erinnerungen an das Bild eines jungen und fröhlichen Familienvaters, der durch einen schrecklichen Verkehrsunfall mitten aus dem Leben gerissen wurde.

Mitten in all diesen Erinnerungen wird mir wieder eines klar: Unsere Zeit ist geschenkt und sie ist endlich. Der Tod benutzt eben keinen Terminkalender, er durchkreuzt das Leben. Ich gehe weiter. Auf einmal durchbricht ein Sonnenstrahl die graue Nebelwand. Das bunte Herbstlaub an den Bäumen beginnt in all seinen Farben zu leuchten. Innerhalb weniger Minuten macht die Herbstsonne diesen grauen Friedhof mit all seinen Lebensgeschichten zu einem leuchtenden Meer aus Farben. Und mitten in all den Fragen nach dem Wohin und Warum beginnt auf dem Friedhof ein neues Licht zu leuchten. Und ein Satz von Jesus: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ (Joh 10,10)

Als Christen glauben wir, dass der Tod und dieser Friedhof, über den ich gerade gehe, nicht die letzte Station unseres Lebens ist. Hinter der grauen Nebelwand des Todes, unserer großen Fragen, unseres Schmerzes, unserer Trauer, ist es Gott, der uns nicht im Regen stehen und uns nicht in der Kälte der Geschichte und des Vergessens untergehen lässt. Gott ist es, der unser Leben in all seinen Farben und Schattierungen in seiner Hand hält. Der unser Leben, sei es lange oder nur kurz gewesen, aufbewahrt, erhält und es neu erstrahlen lässt, wie das leuchtende Herbstlaub über den Gräbern der Verstorbenen. Künden nicht gerade auch die vielen Lichter, die wir dieser Tage auf den Gräbern anzünden, von Verheißung und Hoffnung?

Ich gehe nach Hause. Nach diesem besonderen Nachmittag auf dem Friedhof erfüllt mich wieder mehr Hoffnung als Trauer. Irgendwie mag ich ihn doch, den November.“

