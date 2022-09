Wolfratshauser Kinocenter: ein prall gefülltes Wochenende mit vergünstigtem Eintritt

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Guglhupfgeschwader: Der Eberhofer-Krimi mit Sebastian Bezzel (vorne li.) und Co. ist ein Publikumserfolg. Im Wolfratshauser Kinocenter zieht er viele Fans vor die Leinwand. © Bernd Schuller

Im Wolfratshauser Kinocenter steht mit ein besonderes Event an. Am Wochenende, 10. und 11. September, kostet jede Vorstellung nur fünf Euro Eintritt.

Wolfratshausen – Es ist ein unfairer Kampf, aber Cornelia John schöpft immer wieder Hoffnung. Der Betreiberin des Wolfratshauser Kinocenters ist die Erleichterung anzuhören. Seit Beginn der Corona-Pandemie kämpfen alle Lichtspielhäuser mit Auflagen, die sich immer wieder änderten. Zwischenzeitlich mussten Kinos komplett geschlossen bleiben. Dann durften sie wieder öffnen – unter Auflagen: „Aushänge mit den aktuellen Corona-Regeln gehörten zum Kino wie das Popcorn“, erzählt die Betreiberin. Jetzt ist sie heilfroh, dass die Regelungen gelockert sind: Impfausweise kontrollieren, Genesenen-Scheine begutachten, Maske tragen – all das fällt weg. John achtet dennoch auf die Sicherheit ihrer Gäste. „Wir empfehlen weiterhin, eine FFP2-Maske zu tragen – außer auf den Sitzplätzen.“

Vorfreude aufs Kinofest: Betreiberin Cornelia John hat ein buntes Programm zusammengestellt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Belüftungssystem sorgt für Frischluft, die Desinfektionsmittelspender bleiben aufgestellt, „und wir lassen zwischen den einzelnen Besuchergruppen weiterhin einen Platz Abstand“, erklärt John, „auch wenn das wirtschaftliche Einbußen bedeutet“. Dass sie nicht mehr Ellenbogen an Ellenbogen mit Fremden sitzen müssen, komme bei den Kinobesuchern gut an. „Viele haben es verlernt, dicht an dicht zu sitzen“, sagt John. „Es ist wie in der Bahn. Da setzt man sich auch lieber auf eine freie Bank ohne Nachbarn.“

Im Moment sind es freiwillige Sicherheitsvorkehrungen, die John trifft. Ob sie irgendwann von Gesetz wegen verschärft werden, kann sie nicht abschätzen. Bauchschmerzen macht ihr das Oktoberfest. „Ich gönne es allen, dass die Wiesn stattfindet. Es ist schön, mal wieder gemeinsam zu feiern. Aber ich habe Angst vor einem Bumerang, wenn so viele Leute aufeinandertreffen.“

Betreiberin genießt den erfolgreichen Restart

Diesen Gedanken versucht die Unternehmerin erst einmal auf die Seite zu schieben. Aktuell genießt sie lieber den erfolgreichen Restart. Derzeit zieht vor allem der Eberhofer-Film „Guglhupfgeschwader“ mit Sebastian Bezzel in der Hauptrolle die Menschen vor die Leinwand. „Ein Segen für uns – jeder will ihn sehen und freut sich aufs Kino.“

Vorfreude ist ein gutes Stichwort. Im Wolfratshauser Kinocenter steht nämlich ein besonderes Event an. Am Wochenende, 10. und 11. September, steigt das Kinofest in Wolfratshausen. Jede Vorstellung kostet dann nur fünf Euro Eintritt. „Das muss man ausnutzen“, findet John. Im Programm für das Festival der Filmtheater finden sich einige Blockbuster: Tom Cruise gibt sich nochmals mit „Top Gun – Maverick“ die Ehre. Humorig geht’s bei „Monsieur Claude und sein großes Fest zu“. Christian Clavier spielt die Hauptrolle in der französischen Erfolgsproduktion. Ebenfalls eine Komödie – allerdings mit deutlich schwärzerem Humor – zeigt das Kinocenter Wolfratshausen mit „Der perfekte Chef“. Javier Bardem spielt in diesem Film einen Unternehmer, der einen besonderen Preis anstrebt – und beim Versuch, es allen recht zu machen, vor allem Chaos anrichtet. Außerdem kann man Rosalie Thomass in der der kurzweiligen Komödie „Jagdsaison“ sehen.

Höhepunkt ist eine Vorpremiere

Ein Höhepunkt des Kinofests ist die Vorpremiere von „Der Bauer und der Bobo – Wie aus Wut Freundschaft wurde“. Er zeigt die Geschichte zweier Männer: Bio-Bergbauer Christian Bachler und Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung „Falter“. Bachler bewirtschaftet den höchstgelegenen Bauernhof in der Steiermark. Als Klenk ein Schadensersatzurteil gutheißt, das gegen einen Bauern gefällt wurde, platzt eben jenem der Kragen. Auf Facebook fordert er »Oberbobo« Klenk auf, ein Praktikum auf seinem Hof zu machen. Klenk nimmt an.

„River“ ist eine filmische und musikalische Reise, die ebenfalls beim Kinofest zu sehen ist. Im Familienprogramm zeigt das Kinocenter ein Preview von „Die Legende vom Tigernest“. Die jüngsten Besucher gucken „Karlchen – das große Geburtstagsabenteuer“.

Tickets können unter Telefon 0 81 71/2 11 05 reserviert oder an der Kinokasse gekauft werden.

