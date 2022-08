Wolfratshauser Kulturmanagerin hat gekündigt - Jetzt spricht der Bürgermeister

Von: Dominik Stallein

Marlene Schretzenmaier verlässt die Stadt – Bürgermeister Klaus Heilinglechner bedauert den Abgang. © Archiv

Marlene Schretzenmaier verlässt die Stadt. Die Chefin von Flussfestival, Wirtefest und Eiszeit hinterlässt eine Lücke. Jetzt äußert sich der Bürgermeister.

Wolfratshausen – Nach ihrem Urlaub kehrt sie nicht mehr an ihren Schreibtisch im Bodevaar-Turm zurück: Die Kultur- und Veranstaltungsmanagerin der Stadt, Marlene Schretzenmaier, hat wie berichtet gekündigt. Bürgermeister Klaus Heilinglechner sagt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Es ist extrem bedauerlich, dass sie uns jetzt verlässt.“ Die gelernte Bankkauffrau habe „sehr viel Begeisterung und Spaß an dieser Arbeit mitgebracht“ – was regelmäßig auf ihre Gesprächspartner, Besucher oder Stadträte „übergeschwappt“ sei.

Heilinglechner äußert bei allem Bedauern Verständnis für Schretzenmaiers Entscheidung: „Wir haben zwar ein gutes Kulturangebot für unsere Größe, aber trotzdem ist es überschaubar.“ In anderen Unternehmen habe Schretzenmaier „natürlich mehr Entwicklungsmöglichkeiten“.

Fast drei Jahre lang war die junge Frau hauptverantwortlich für Kulturprogramme, Flussfestival und Eislaufbahn. „Sie hat viel angestoßen und bewegt“, sagt ihr ehemaliger Dienstherr. In der Corona-Pandemie habe Schretzenmaier ihre Kreativität und ihren Willen gezeigt, Herausforderungen anzunehmen. „Um die Pop-Up-Konzerte wurden wir beneidet“, erinnert sich Heilinglechner. Schretzenmaier hatte seinerzeit mehrere Musiker-Auftritte im öffentlichen Raum organisiert – ohne Publikum, aber weithin zu hören.

Stadt Wolfratshausen sucht Kultur-Manager

Wie der Bürgermeister bestätigt, soll die Position neu besetzt werden. Derzeit werde die Ausschreibung vorbereitet. Andreas Kutter, Mitarbeiter im Referat Stadtmarketing, habe die Aufgaben von Schretzenmaier vorerst übernommen – unter anderem das Wirtefest, das am 17. September stattfindet.