Wolfratshauser Märchenwald öffnet wieder - und hält Überraschungen bereit

Pünktlich zu den Osterferien hat der Wolfratshauser Märchenwald wieder geöffnet und bietet seinen kleinen und großen Besuchern einige Überraschungen. Denn in den Wintermonaten hat sich einiges getan.

Wolfratshausen – „Traditionell am Samstag vor Ostern ist der Märchenwald aus seinem Winterschlaf erwacht“, sagt Betreiberin Franziska Diessl. An vielen Ecken seien Verschönerungen vorgenommen worden. „Das Märchen von Ali Baba und den 40 Räubern haben wir komplett erneuert. Die Figuren waren in die Jahre gekommen und mussten ausgetauscht werden“, sagt Diessl. Wer mit dem Zug eine Runde durch den Park dreht, kann das Ergebnis bewundern. Wenn in dem dunklen Tunnel das Licht angeht, ist Ali Baba mit seinem Esel unterwegs, und bunt gekleidete Räuber freuen sich über ihre gestohlenen Perlen, während das orientalische Märchen zu hören ist.

Wenn die Fahrt mit der Eisenbahn danach wieder Richtung Bahnhof geht, bemerken aufmerksame Fahrgäste eine mit Gerüst eingezäunte Station. Hier entsteht gerade ein neues Märchen. Diessl verrät auch schon, welches: „Es wird Aschenputtel – ein Mädchentraum mit Gold und Glitzer.“ In den nächsten Wochen soll es fertiggestellt werden.

Bis dahin können die Besucher beim Spaziergang durch den Wald Rumpelstilzchen, Frau Holle, Schneewittchen und viele andere Märchenfiguren bewundern, mit der Oachkatzl-Bahn durch die Baumwipfel rauschen oder sich auf dem Spielplatz austoben. Der Park für die ganze Familie hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, nur bei Dauerregen bleibt er geschlossen. Für Erwachsene kostet der Besuch 14 Euro. Senioren ab 60 Jahre und Kinder, die größer als 85 Zentimeter sind, bezahlen 12,50 Euro Eintritt. Kleinere Kinder sind frei. Hunde sind im Märchenwald nicht erlaubt. Parkplätze gibt es an der Kräuterstraße, an Feiertagen und am Wochenende auch bei der Firma Eagle-Burgmann an der Äußeren Sauerlacher Straße 6 bis 10.

