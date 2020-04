Wolfratshauser Rathauscafé: Sanierungskosten „aus der Luft gegriffen“?

Rauchsäule über Ort: Feuer in 200 Jahre altem Haus nahe des Starnberger See - Schadenshöhe ist enorm

Am Freitagabend kam es in Münsing zu einem Großeinsatz der Feuerwehren. Beim Eintreffen der Retter stand das Haus bereits in Vollbrand - die Schadenssumme ist enorm.