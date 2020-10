Wolfratshauser Schulzentrum: Darum droht mindestens ein Jahr Verzögerung

In der Wolfratshauser Innenstadt soll ein neues Schulzentrum entstehen. Nun liegt die Planung eines Stadtrats auf dem Tisch - dessen Konzept sehen Bürgermeister und Schulreferent sehr skeptisch.

Die Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg soll saniert und erweitert werden.

Ein Architekturbüro hat nach Vorgaben des Stadtrats einen Entwurf erarbeitet. Kostenpunkt: 60 Millionen Euro.

Nun liegt auch ein Vorschlag des Kulturreferenten auf dem Tisch. Bürgermeister und Schulreferent melden Zweifel an dessen Konzept an.

Wolfratshausen – Die Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg wird saniert und erweitert. Das hat der Stadtrat beschlossen. 60 Millionen Euro würde das Maßnahmenpaket kosten – diese Summe kann die Kommune nicht stemmen. Wie berichtet hat das Büro „karlundp“ nun Einparmöglichkeiten erarbeitet, unterm Strich zehn Einzelmodule mit einem Gesamtwert von rund 22 Millionen Euro. Zudem hat Kulturreferent Alfred Fraas (CSU) in Eigenregie ein Konzept für ein neues Schulzentrum am Hammerschmiedweg kreiert. Kostenpunkt: etwa 24 Millionen Euro. „Das ist kein Alternativentwurf“, stellte Schulreferent Fritz Meixner (SPD) am Montag in einem Pressegespräch fest. Fraas gehe „von anderen Grundlagen aus“, so Meixner.

Fraas-Vorschlag ist noch nicht geprüft, aber...

Noch ist der Vorschlag des Kulturreferenten ungeprüft. Doch Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) geht davon aus, dass es „Bestrebungen von einzelnen Stadtratsmitgliedern gibt“, den Entwurf des Kulturreferenten untersuchen zu lassen. Der Vorschlag „ist nur hinsichtlich der Kubatur“ mit dem Entwurf des vom Stadtrat beauftragten Büros „karlundp“ vergleichbar, erklärte der Rathauschef. „Ansonsten müssten wir ganz von vorne beginnen.“

700 000 Euro Planungskosten hat die Stadt laut Bürgermeister bereits in das Projekt investiert. Die Prüfung des Fraas-Plans würde „eine grundlegende Neuplanung erfordern“, betonte Thomas Wenig, Architekt im städtischen Bauamt. Wenig rechnet mit einer daraus resultierenden Zeitverzögerung von mindestens einem Jahr. Da geburtenstarke Jahrgänge zeitnah mehr Abc-Schulklassen bedingen, müsste laut Rathauschef Heilinglechner eine „Interimslösung“ geschaffen werden, sprich: „Das Aufstellen von Containern wäre unweigerlich.“

Konzept der Stadt ist mit Schulamt abgestimmt

Der Vorstoß von Fraas unterscheide sich grundsätzlich von dem Vorhaben der Kommune, das unter anderem eng mit dem Schulamt, der Schulleitung, dem Kollegium sowie den Schüler- und Elternvertretern abgestimmt sei, so Heilinglechner. Ein Beispiel: Der Stadtrat habe für 36 Klassenräume votiert, im Entwurf des Kulturreferenten seien es nur 28. Heilinglechner legte Wert auf die Feststellung, dass das Büro „karlundp“ nur das geplant habe, „was der Stadtrat beschlossen hat“. Und: „Es ist beileibe nicht die erste Schule, die karlundp schon gebaut hat.“

Man kann hier nicht Äpfel mit Äpfeln vergleichen, es handelt sich um zwei unterschiedliche Obstsorten.“

Schulreferent Meixner sieht den Vorschlag seines Stadtratskollegen Fraas nicht zuletzt mit Blick auf den Schulentwicklungsplan der Stadt kritisch. Der ist von einer überfraktionell besetzten Arbeitsgruppe formuliert worden und darin sei unter anderem fixiert: Die Mittelschule Waldram wird ins neue Schulzentrum am Hammerschmiedweg integriert. Diesen Aspekt, so Meixner, habe Fraas nicht berücksichtigt, das heiße, in seinem 24-Millionen-Euro-Entwurf würden Klassenräume fehlen.

Die Planungen der Stadt, die 2016 begannen, bezeichnete der Schulreferent als „sehr gut durchdacht“. Selbst wenn der Stadtrat alle zehn Einsparoptionen wählen würde, könnte eine moderne, zukunftsfähige Schule gebaut werden. Wenn auch mit Einschränkungen, gab Architekt Wenig zu bedenken.

Stadtrat entscheidet voraussichtlich im November

Das Fraas-Konzept hingegen ist für Meixner „kein Alternativentwurf“, sondern basiere auf völlig anderen Grundlagen. „Man kann hier nicht Äpfel mit Äpfeln vergleichen“, meinte Meixner, „es handelt sich um zwei unterschiedliche Obstsorten.“ Bürgermeister Heilinglechner pflichtete ihm bei: „Es muss klar sein: Es handelt sich nicht um zwei identische Planungen.“ Das erkläre nicht zuletzt die jeweils geschätzten Kosten der zwei Entwürfe – 60 beziehungsweise 24 Millionen Euro.

Die Entscheidung, ob der Stadtrat auf dem von ihm eingeschlagenen Weg bleibt oder die Fraas-Route wählt, trifft das Gremium mutmaßlich im November. Bis dahin soll auch das Ergebnis der Prüfung des Einwands von Wolfratshausens Altbürgermeister Erich Brockard auf dem Tisch liegen. Der pocht wie berichtet auf der Einhaltung des „Eingemeindevertrags“ zwischen Wolfratshausen und Weidach aus dem Jahr 1975. Laut Brockard ist darin unter anderem der Erhalt der Weidacher Schule vereinbart. Im Stadtrat ist es dagegen Konsens, den Standort Weidach aufzulösen, um am Hammerschmiedweg ein neues Schulzentrum zu schaffen. Die Sanierung der Weidacher Schule würde laut Bürgermeister Heilinglechner gut vier Millionen Euro kosten – plus 2,5 Millionen Euro für die Ertüchtigung des Lehrschwimmbads. (cce)

