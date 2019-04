SPD-Bürgermeisterkandidat: Er könnte Klaus Heilinglechner herausfordern

Die CSU schickt Günther Eibl ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Als Kandidat der Genossen ist Manfred Menke plötzlich im Gespräch.

Wolfratshausen – Welches SPD-Mitglied tritt bei der Bürgermeisterwahl 2020 gegen Amtsinhaber Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung Wolfratshausen) und CSU-Herausforderer Günther Eibl an? Die Frage will der Ortsverein zwar erst auf der Nominierungsversammlung am 28. Mai beantworten. Die Zeichen mehren sich aber, dass Manfred Menke für die SPD ins Rennen gehen wird.

Während des SPD-Stadtgesprächs im Wirtshaus Flößerei wollte Stadtrat Menke seine Ambitionen auf Nachfrage unserer Zeitung zumindest nicht dementieren. „Lasst Euch überraschen“, sagte der Lehrer. „Bei der Mitgliederversammlung im Mai kann noch viel passieren.“ Fraktionskollege und Zweiter Bürgermeister Fritz Schnaller sieht das genauso. Seiner Einschätzung nach sei es nicht ausgeschlossen, dass sich plötzlich mehrere Genossen um eine Kandidatur bewerben. „Wir sind da sehr vorsichtig“, so Schnaller.

Einiges spricht dafür, dass Menke für die SPD Bürgermeister werden will. So wurde er in den vergangenen Monaten auffällig oft in Jahresversammlungen von Vereinen gesehen. Auch meldete er sich am Mittwoch bei der Abschlussveranstaltung zum Bürgerbeteiligungsprozess in Sachen Aufwertung der Altstadt in der Loisachhalle zu Wort.

Ungeachtet dessen zeigte sich beim SPD-Stadtgespräch auch, dass in der Partei viele unterschiedliche Meinungen zu Großprojekten existieren. So äußerten sich Menke, Fritz Meixner und Fritz Schnaller wohlwollend zum geplanten Bau eines Parkdecks mit 107 Stellplatzen am Paradiesweg. Thomas Martin und Gerlinde Berchtold dagegen lehnen das Projekt aufgrund der hohen Kosten von rund zwei Millionen Euro ab. Martin: „Aus meiner Sicht gibt es kein Parkplatzproblem in Wolfratshausen.“

Ebenso wie SPD-Mitglied Hans Gärtner brachte Martin zudem die Verzögerungen der Planungen zur S-Bahn-Verlängerung nach Geretsried zur Sprache. „Da könnte man eine Untätigkeitsklage erwägen“, sagte er. Gärtner sprach gar von einem Skandal. Vize-Bürgermeister Schnaller versuchte, die Gemüter zu beruhigen. „Da werden wir uns in Geduld üben müssen: Die Planung läuft, ist aber komplex“, gab er zu bedenken. SPD-Ortsvorsitzender Peter Fasching empfahl dennoch, im Verbund mit Geretsried noch mehr Druck auf die Deutsche Bahn auszuüben.

