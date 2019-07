Wolfratshauser Stadtbus: Schüler und Senioren fahren künftig kostenlos

Der Wolfratshauser Stadtbus soll attraktiver werden. Deshalb will der Stadtrat für ein Jahr auf Probe Schüler und Senioren kostenlos fahren lassen. Zunächst stehen allerdings Gespräche mit Landkreis und MVV an.

Gratis von A nach B

von Peter Herrmann

Schüler und Senioren sollen in Wolfratshausen kostenlos mit dem Stadtbus fahren können. Der Stadtrat beschloss in seine Sitzung am Dienstag einen einjährigen Probebetrieb.