Wolfratshauser Stadtmanagement bekommt Verstärkung

Der neue Stadtmanager der Stadt Wolfratshausen hat nun eine Assistentin: die 24-jährige Laura Schniotalle.

Wolfratshausen – Alle Ecken und Sehenswürdigkeiten in der Loisachstadt kennt Laura Schniotalle noch nicht. Nach und nach wird sie aber mit allen Bekanntschaft machen: Die 24-Jährige arbeitet seit Anfang September in der Stabsstelle Stadtmanagement, Kultur, Wirtschaft und Touristik als Assistentin des Stadtmanagers Dr. Stefan Werner und der Tourismusbeauftragten Gisela Gleißl.

Zuvor studierte die gebürtige Remscheiderin im Sauerland Internationales Management mit Schwerpunkt. Nach ihrem Bachelor-Abschluss im Februar zog es sie in das Oberland. „Mein Partner lebt hier und ist der Region verbunden“, erklärt sie. Für Schniotalle stand fest, ebenfalls im Landkreis sesshaft zu werden. Sie bewarb sich auf die ausgeschriebene Stelle in der Wolfratshauser Stadtverwaltung – und macht sich seitdem mit den touristischen Angeboten der Loisachstadt bekannt. „Ich bin den Bergwald-Rundweg entlang spaziert und kenne den Kinderflößerlehrpfad“, berichtet sie. Den Märchenwald habe sie bereits im Studium kennengelernt – als Musterbeispiel für die Wirkung eines Freizeitparks auf die Region. „Ich bin zwar keine großartige Radfahrerin und wandere nicht oft, aber auch diesen Angeboten will ich eine Chance geben“, sagt sie und lacht.

Schniotalle ist die fünfte Mitarbeiterin in der Stabsstelle. Neben Stadtmanager Werner arbeiten Marion Klement, Marlene Schretzenmaier und Gisela Gleißl im Dachgeschoss des Rathauses. Allzu lange wird das Quintett nicht mehr dort bleiben: Voraussichtlich noch vor Weihnachten steht der Umzug in den Boodevaar-Turm am Loisachufer 2 an. Diesen hat die Stadt wie berichtet für einen sechsstelligen Betrag gekauft. Außerdem wurden rund 180 000 Euro in das Gebäude investiert.

In der jüngsten Stadtratssitzung gab es einen weiteren Vorschlag: Laut Vorstoß von CSU, SPD und Grünen soll die Stabsstelle Stadtmanagement im (noch zu sanierenden) Untermarkt 10 unterkommen. Die Entscheidung soll im Oktober fallen. dst