Gesellschaftsspiel und Leistungssport: Wolfratshauser Stadtmeisterschaft von „Mensch, ärgere dich nicht“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Mit Konzentration und Glück: Die sechste Stadtmeisterschaft des Brettspielklassikers wurde in den Räumen der Evangelischen Gemeinde ausgefochten. Weltrekord in Amberg mit 1692 Spielern © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Evangelische Gemeinschaft Wolfratshausen richtet zum sechsten Mal eine Stadtmeisterschaft aus. Richtig geärgert hat sich zum Schluss aber kein Spieler.

Wolfratshausen – Für die einen ist es nur ein Gesellschaftsspiel, für die anderen eine echte Weltmeisterdisziplin: „Mensch ärgere dich nicht“. Egal, wie man dazu steht. Eines ist sicher: „Es macht unglaublichen Spaß“, meint Willibald Diwo. Die Evangelische Gemeinschaft richtete kürzlich die sechste Stadtmeisterschaft mit dem Brettspielklassiker aus. Als Schirmherrschaft fungierte Bürgermeister Klaus Heilinglechner.

Gesellschaftsspiel und Leistungssport: Wolfratshauser Stadtmeisterschaft von „Mensch, ärger dich nicht“

Sieben Tische sind in dem großen Saal der Evangelischen Gemeinschaft an der Pfaffenrieder Straße aufgestellt, 28 Teilnehmer haben bereits ihren Platz gefunden. Noch wird gelacht, sich unterhalten oder gegenseitig aufmunternde Worte zugerufen. Noch. Drei Minuten später ist die Situation eine völlig andere: Kaum hat Peter Kuka per Mikrofon die nächste Runde eingeläutet, herrscht konzentrierte Stille. Nur das hölzerne Klacken der Würfel ist zu hören. Ab und zu durchbricht ein „Ach ne jetzt“ das Schweigen, wenn ein Mitspieler den eigenen Kegel kurz vorm Ziel wieder auf Anfang befördert hat.

20 Minuten wird pro Runde gespielt. Die Punkte, die dabei jeder Teilnehmer erreicht, werden in einem ausgeklügelten System berechnet. „Wer die Runde geschafft und seinen Kegel ins sichere Häuschen gebracht hat, wird mit 50 Punkten belohnt“, erklärt Pastor Nepomuk Planitzer. „Weitere Punkte gibt es, je nachdem, wie weit die anderen Kegel gekommen sind.“

Teilnehmer mit teils weiter Anreise: Wolfratshauser Stadtmeisterschaft zieht Spieler aus ganz Deutschland

Apropos weit: Die weiteste Anreise hat Olaf Streller. „Ich komme aus Falkensee“, berichtet er. Also etwa 630 Kilometer von Wolfratshausen entfernt aus einer Stadt hinter Berlin. Er war lange Zeit Mitglied der Gemeinde in Wolfratshausen. Nach seinem Umzug riss die Verbindung in die Loisachstadt jedoch nicht ab. „Und wenn eine ,Mensch-ärgere-dich-nicht-Stadtmeisterschaft‘ auf dem Programm steht...“ Er lässt den Satz unvollendet. Viermal hat er bereits teilgenommen. „Vielleicht klappt es ja heute mal mit dem Pokal.“

Darauf hofft auch Martin Kraft. Er war der Sieger der vergangenen beiden Jahre. „Schön wäre es schon“, sagt er und deutet auf den großen silbernen Pott, auf dessen Fuß bereits zweimal sein Name eingraviert ist. „Zumindest will ich bis in die Hauptrunde kommen.“

Doch das Spielerglück entscheidet anders. Kraft muss sich bereits vor dem Halbfinale geschlagen geben. Andreas Fischer gewinnt vor Stephanie Schmidt, Rico Förster und Lilli Planitzer. Und so richtig geärgert hat sich an diesem Nachmittag keiner. Übrigens: Die Stadt Amberg stellte mit 1692 simultan agierenden Spielern an 275 Brettern im Juli 2017 einen Weltrekord auf.