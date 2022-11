Wolfratshauser Stadträte machen Weg für neues Altenpflegeheim frei

Von: Carl-Christian Eick

Wollen ein Altenpflegeheim auf ihrem Grundstück an der Geltinger Straße in Wolfratshausen bauen: Jakob Rottmüller (li.) und Christoph Marklstorfer. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Bauausschuss des Wolfratshauser Stadtrats hat einem neuen Altenpflegeheim den Weg geebnet. Nun ist das Kreisbauamt am Zuge.

Wolfratshausen – Die Unternehmer Christoph Marklstorfer und Jakob Rottmann haben einen wiederholten Anlauf genommen, ihr Grundstück an der Geltinger Straße bebauen zu dürfen. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats konnten sie einen Teilerfolg verbuchen: Sechs von zehn Ausschussmitgliedern befürworteten den Antrag auf Vorbescheid für den Bau eines Altenpflegeheims. Das nächste Wort hat das Kreisbauamt.

Schon im Herbst vergangenen Jahres hatte das Duo Marklstorfer/Rottmann dem Bauausschuss Pläne für ein Seniorenwohnheim auf dem Areal zwischen der Tanzschule Müller und dem Gebäude des Ehlers-Verlags vorgelegt. Das Gremium lehnte das Vorhaben wie berichtet ab, weil es ihm mit fünf Geschossen zu massiv war. Auch ein Konzept für einen Übernachtungsbetrieb nebst Gastwirtschaft und Kulturbühne fiel bei den Stadträten durch.

Jetzt unternahmen die Unternehmer einen neuen Vorstoß – ihrem Antrag auf Vorbescheid für den „Neubau eines Gebäudes mit gesundheitlichem und/oder sozialem Zweck und/oder einem Beherbergungsbetrieb“ hatten sie einen umfangreichen Fragenkatalog beigelegt. Wissen wollten die Antragsteller unter anderem, ob auf dem Grundstück ein „Boardinghaus“ zulässig sei – oder ein Zentrum für ambulante Operationen plus Arztpraxen oder eine „Einrichtung der Nachtpflege“.

Viele Mitglieder des Fachausschusses waren irritiert bis verärgert. „Die Antragsteller sind keine Laien“, sagte Josef Praller, Fraktionssprecher der Bürgervereinigung Wolfratshausen (BVW), mit Blick auf den Fragenkatalog. Immerhin sei Marklstorfer Architekt. „Im Bebauungsplan steht doch genau drin, was geht und was nicht geht“, konstatierte Praller. Ein Beispiel: „Ein reines Ärztehaus entspricht nicht dem Bebauungsplan.“ Dagegen sei für ihn „nicht erkennbar, was da gebaut werden soll“. Die Antragsteller hätten „nur ein dürres DIN A-3-Blatt“ vorgelegt. Generell wunderte sich der BVW-Fraktionschef über die „Flut an Vorbescheidsanträgen“, die Marklstorfer und Rottmann in den vergangenen zwei Jahren gestellt hätten.

Bürgermeister: Noch gibt‘s keine Betriebsbeschreibung fürs Altenheim

„Ja, es gibt keine Betriebsbeschreibung“ für das projektierte Altenpflegeheim, stellte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) fest. Dennoch stimmte das Gros des Gremiums dafür, den Antrag auf Vorbescheid positiv zu beantworten. „Wir brauchen solche Einrichtungen dringend“, meinte Fritz Schnaller (SPD), der aus diesem Grund darüber hinwegsah, „dass noch keine genaue Betriebsbeschreibung vorliegt“. „Wir können jetzt zustimmen und warten dann das Ergebnis der Prüfung durch das Kreisbauamt ab.“

Verkraftet die Geltinger Straße das erhöhte Verkehrsaufkommen?

Alle übrigen Anträge auf Vorbescheid lehnte der Fachausschuss ab. Weder ein „Boardinghouse“ noch eine Tages-, eine Nacht- oder eine Kurzzeitpflege oder ein ambulantes Operationszentrum mit Arztpraxen wird’s an der Geltinger Straße geben. Zudem sagte das Gremium Nein zu dem Antrag, die Garagenzufahrt fürs Altenpflegeheim außerhalb des Grundstücks anzulegen, das sich im Eigentum von Marklstorfer/Rottmann befindet.

Eine offene Frage für Stadtrat Richard Kugler (Wolfratshauser Liste) bleibt hinsichtlich eines Altenpflegeheims: Verkraftet die Geltinger Straße das erhöhte Verkehrsaufkommen?

