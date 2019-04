Volleyballer verpassen zum zweiten Mal den Landesliga-Aufstieg

Zitternde Hände, hängende Köpfe: VSG-Volleyballer gewinnen beim Relegationsturnier gegen Eitting und scheitern an Niederviehbach II

Mallersdorf/Wolfratshausen– Wenn einem Volleyballer im Tiebreak die Hände zittern, ist das ein schlechtes Zeichen. Dann steht zu befürchten, dass Annahmen kreuz und quer über das Feld fliegen, Zuspiele zu nah an den gegnerischen Block heransteuern und Schmetterbälle entweder nicht mit letzter Konsequenz durchgezogen oder ins Netz beziehungsweise Aus gedonnert werden. So erging es den Volleyballern der VSG Isar-Loisach beim Relegationsspieltag im niederbayerischen Mallersdorf-Pfaffenberg, wo sie trotz eines 3:0-Siegs über den VC Eitting nach einem 2:3 gegen den TSV Niederviehbach II zum zweiten Mal nach 2017 den Aufstieg in die Landesliga verpassten. „Es war am Ende eine reine Psychokiste“, sagt Teammanager Bernhard Wilhelm, dessen Schützlinge einen Bus für ihre Fans gechartert hatten und mit hängenden Köpfen die 140 Kilometer nach Hause fuhren.

Der Spieltag begann für den oberbayerischen Bezirksliga-Zweiten, der im Vorfeld von der Konkurrenz zum Favoriten erklärt worden war, ideal. Gegen Gastgeber VC Eitting – auf dem zweiten Rang der Bezirksliga Niederbayern – setzte sich die VSG in drei Sätzen 25:22, 25:16 und 25:21 durch. „Wir haben fast mit derselben Aufstellung gespielt wie bei unserem Pokalsieg in der Woche zuvor. Das war wie aus einem Guss“, berichtet Wilhelm. Günstig verlief auch die zweite Partie zwischen den unterlegenen Eittingern und Niederviehbach II. Der Drittletzte der Landesliga Südost tat sich schwer und gewann das Match erst im Tiebreak mit 18:16. „Dabei hatte Eitting schon zwei Satz- und Spielbälle“, sagt der VSG-Sprecher.

Tiebreak-Niederlage gegen Niederviehbach II

Seine Mannschaft startete jedoch denkbar schlecht gegen die zweite Vertretung des Drittligisten, lag schnell 0:5 zurück. Nach einem 22:25 im ersten Durchgang kämpfte sich das Team um Coach Korbinian Hölzl zurück ins Spiel und holte sich die nächsten Sätze mit 28:26 und 25:22.

Doch allmählich zeigten sich Risse im Gefüge. Zuspieler Dominik Hölzl, seit Jahresbeginn als Ersatzmann des im Ausland weilenden Thorsten Busch erprobt, quälte sich mit Nackenproblemen. Bei Außenangreifer Markus Meinl, unter der Woche noch mit einer Erkältung außer Gefecht, ließen die Kräfte nach. Und bei den anderen flatterten zunehmend die Nerven. „Niederviehbach hatte keine spektakulären Aktionen, aber sie haben ihr Spiel durchgezogen“, so Wilhelm. Auch der „Höllenlärm“ in der Gymnasium-Sporthalle machte den Volleyballern offenbar wenig aus – sie hatten genug mit ihrem Nervenkostüm zu tun. „Wir haben immer mehr Fehler gemacht“, stellte der Teammanager nach dem 22:25-Verlust des vierten Satzes fest und rekapitulierte nach dem 10:15 im Tiebreak, der Niederviehbach den Klassenerhalt bescherte: „Der Druck war einfach zu groß. Vermutlich ist uns die ungenügende Erfahrung mit solchen Situationen und in höheren Ligen zum Verhängnis geworden.“

Auch wenn die Teilnahme an der Relegation ein schöner Erfolg war – zum Feiern war der VSG an diesem Samstag nicht zumute. „Es war eine tolle Saison. Aber es ist halt bitter, wenn man auf den letzten Zentimetern scheitert“, so das Resümee von Bernhard Wilhelm. Auch für einen Blick voraus stand den Volleyballern momentan nicht der Sinn. Einzige Personalie, die bereits feststeht: Spielertrainer Korbinian Hölzl wird beruflich bedingt nach Dresden ziehen. „Wir befinden uns also ab sofort auf Trainersuche“, sagte der Pressesprecher.

VSG Isar-Loisach/Herren I

K. Hölzl, D. Hölzl, Richter, Meinl, Bieling, Schmidt, L. von Stülpnagel, J. Wilhelm, T. Adamek, Kammer.

