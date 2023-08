„Werden sie so schnell nicht vergessen“: Wolfratshauser Vorschulkinder lernen das ABC der Wasserrettung

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Beim Besuch der DLRG-Wachstation durften die Kinder die Rettungsmittel selbst ausprobieren. Geduldig beantwortet Matthias Andrzejewski alle Fragen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Vorschulkinder aus Wolfratshausen-Weidach besuchen die DLRG-Station in St. Heinrich. Wasserretter brachten ihnen ihre Arbeit nahe – und ließen sie selbst zur Tat schreiten.

Wolfratshausen – Eine Überraschung wartete auf die Vorschulkinder der Kindertagesstätte Nantovinus in Weidach. Sie durften zum Abschluss ihrer Kindergartenzeit einen Ausflug zur Wasserrettungsstation der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Ortsverband Schäftlarn Wolfratshausen am Karniffelbach in St. Heinrich machen.

„Werden sie so schnell nicht vergessen“: Wolfratshauser Vorschulkinder lernen das ABC der Wasserrettung

DLRG-Chef Robert Klingel und sein Team waren bereits zweimal in der Kita gewesen, um den Kindern die Baderegeln und das richtige Verhalten am Wasser näherzubringen. Jetzt durften sich die Sechs- bis Siebenjährigen in einem Gegenbesuch die Wachstation anschauen.

Die Ehrenamtlichen hatten vier Stationen aufgebaut, auf die sich die 15 Vorschulkinder verteilten. „Das Boot anschauen, die Station und unser Auto kennenlernen, nochmals die Baderegeln und welche Rettungsgeräte wir haben, um jemanden in Not helfen zu können“, zählt Klingel auf. Natürlich durften die Kleinen auch selbst Hand anlegen. Matthias Andrzejewski erklärte zuerst die Handhabung von Rettungssack und -ball. „Der sieht aus wie ein Basketball“, urteilt Lukas beim Anblick des orangefarbigen Geräts in dem Netz. „Wichtig ist nur, dass er schwimmt“, erklärt Andrzejewski. „Und warum ist der in einem Einkaufsnetz?“, folgte prompt die nächste Frage. „Damit man sich besser festhalten kann“, erklärte der Rettungsschwimmer geduldig. „Hier, halt den Ball mal nur am Netz fest – ist doch viel einfacher, vor allem, wenn er nass ist.“

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Dann wurde es ernst: Der DLRG-Mann sprang in den See und ließ sich treiben. „Und wer rettet mich jetzt?“, rief er den Kindern zu. Marcel griff beherzt nach dem Rettungssack und warf ihn dem „Ertrinkenden“ zu. „Gut gemacht. Jetzt müsst ihr mich nur noch an Land ziehen.“ Allgemeines Hauruck der Gruppe, und schon ist Andrzejewski wieder auf dem Steg. „Richtig top“, lobte er seine Gruppe. Im Rotationsprinzip ging es weiter. Natürlich war das Bootfahren wieder das Highlight.

„Ich finde es toll, dass sich die Ehrenamtlichen so viel Zeit nehmen, für unsere Kinder ist das ein großartiger Jahresabschluss“, sagt die Leiterin der Tagesstätte, Barbara Aman. Der Kontakt zur DLRG sei über eine Mutter zustande gekommen. „Wir können nur Danke sagen, auch, weil es so unkompliziert abgelaufen ist.“

Bis eine Woche zuvor hatten die Kinder nichts von der Überraschung geahnt. „Umso größer war das Hallo, als sie davon erfahren haben“, bestätigte Patricia Lobach, die als Mutter zur Unterstützung mitgekommen war. Sie ist der Meinung: „Das, was sie hier lernen, werden sie so schnell nicht mehr vergessen.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.