Wolfratshauser Wirtefest am Samstagabend: Wegen des Wetters gibt es eine Änderung

Von: Dominik Stallein

Live-Musik bis spät am Abend: Am kommenden Samstagabend laden 17 Lokalitäten in Wolfratshausen zum Wirtefest mit Konzerten ein. Unser Bild zeigt das Festival im Jahr 2019 am Marienplatz. © Niklas Neubauer/Stadt Wolfratshausen

Das Wirtefest findet am Samstagabend in Wolfratshausen statt. Livemusik wird in 17 Lokalitäten gespielt, es fährt ein Shuttlebus - und es gibt etwas zu gewinnen.

Wolfratshausen – 17 Wirte, 23 Live-Konzerte und tausende Besucher: Es ist alles bestellt für das Wirtefest an diesem Samstag, 17. September. Fast in ganz Wolfratshausen wird am Wochenende Live-Musik und Kulinarik geboten.

Wegen der unsicheren Wetterprognose gibt es allerdings eine Änderung: Die Open-Air-Bühne, die an der alten Floßlände aufgebaut werden sollte, zieht in das benachbarte La Vida um (Josef-Bromberger-Weg 1). Hier spielen ab 18 Uhr die Wednesday Wolves, ab 20 Uhr Pink Elephant.

Live-Musik in 17 Restaurants - Wirtefest Wolfratshausen am Samstagabend mit Gästen aus Italien

Das Wirtefest wird von Gästen aus Italien eingeläutet: Die Corpo Bandistico – die Musikkapelle aus der Partnerstadt Manzano – ist zufällig an diesem Wochenende zu Gast in der Flößerstadt. Um 16.30 Uhr geben die Musiker ein Konzert vor der Loisachhalle – und den Startschuss für das bunte Treiben in der ganzen Stadt. Vize-Bürgermeister Günther Eibl wird die Italiener dort begrüßen. „Ich freue mich schon seit Wochen auf das tolle Event. Da haben sich unsere Freunde aus Italien wirklich einen super Termin ausgesucht, um zu erleben wie sich die ganze Stadt zur Musik bewegt“, wird Eibl in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Wolfratshausen: Shuttlebusse fahren von Wirt zu Wirt - und es gibt etwas zu gewinnen

Weil sich die Locations über das gesamte Stadtgebiet verteilen, fahren ab 18 Uhr zwei Oldtimer-Shuttlebusse die Besucher von Stadtteil zu Stadtteil. Stationen sind am Marienplatz, an der Königsdorfer Straße, dem Moosbauerweg, dem Hans-Urmiller-Ring, der Faulhaberstraße in Waldram, am Bergkramer Hof und in der Pupplinger Au. Von Bar zu Bar zu tingeln, lohnt sich am Samstag gleich doppelt: Zum einen können die Gäste dadurch mehr Bands und Live-Acts besuchen, zum anderen hat die Stadt eine Tombola organisiert, an der jeder teilnehmen kann, der bei mindestens sechs Wirten zu Gast war. Dafür lassen sich Bar-Hopper einen Stempel im Programmheft geben, das in allen Restaurants ausliegt. Die Stempelseite löst man aus dem Heft und gibt sie bis Sonntag, 25. September, bei der Stadt ab, um an der Verlosung von über 50 Preisen teilnehmen zu können.

