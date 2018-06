Wolfratshauserin verbarrikadiert sich in WC: Die Polizei weiß warum

Eine Wolfratshauserin hatte sich in der Toilette eines Schnellimbiss‘ am Münchner Ostbahnhof eingeschlossen. Bundespolizisten fanden schnell heraus, warum die 31-Jährige ungestört sein wollte.

München/Wolfratshausen – Eine 31-jährige Wolfratshauserin hat am Samstagabend am Münchner Ostbahnhof Beamte der Bundespolizei attackiert. Die Frau war zuvor aus einer Toilette gezerrt worden, in der sie mutmaßlich Drogen konsumieren wollte.

Die Wolfratshauserin und eine zweite Person hatten sich gegen 20.30 Uhr in der Toilette eines Schnellrestaurants eingeschlossen und die Tür blockiert, als ein Imbiss-Mitarbeiter diese öffnen wollte. Zwei Streifen der Bundespolizei gelang es, sich Zutritt zum WC zu verschaffen „und die Personen mit körperlichem Zwang aus der Toilette zu entfernen“, heißt es im Pressebericht. Auf dem Fußboden fanden die Beamten Fixer-Utensilien. Die Wolfratshauserin gebärdete sich gegenüber den Polizisten „unkooperativ und aggressiv“, aus diesem Grund legten ihr die Beamten Handfesseln an.

Auf dem Weg zur Dienststelle der Bundespolizei blieb die 31-Jährige stehen und trat gegen die Beine der Ordnungshüter. Die machten kurzen Prozess, drückten die Wolfratshauserin zu Boden und trugen sie den restlichen Weg. Auch auf der Dienststelle beruhigte sich die Frau nicht, sondern trat weiter um sich und wehrte sich mit aller Kraft gegen die Durchsuchungsmaßnahmen.

Da sie eine freiwillige Atemalkoholkontrolle verweigerte, wurde von der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Die Untersuchung schloss die Suche nach Spuren von Medikamenten und Drogen in ihrem Blut ein. Die Wolfratshauserin konnte die Dienststelle schließlich „freien Fußes verlassen“, so die Polizei. Gegen sie wird wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte beziehungsweise des tätlichen Angriffs gegen Polizisten ermittelt. Bei dem Vorfall wurde keiner der Beamten verletzt. cce