„Wollten Spaß machen“: Einbruchsversuche gescheitert - Junge Täter verurteilt

Von: Rudi Stallein

Ich habe nicht die Überzeugung gewonnen, dass Sie bereuen, was Sie getan haben. Richterin Friederike Kirschstein-Freund zu dem älteren der beiden Angeklagten, einem 22-jährigen Münchner Erstes Ziel der beiden Angeklagten: Das Uhren- und Schmuckgeschäft Thanner an der Sauerlacher Straße. Es blieb beim Einbruchsversuch. Später scheiterten sie auch an der Schaufensterscheibe des Juweliergeschäfts Meuser. © sh/Archiv

Zweimal wollten zwei junge Männer in Wolfratshausen voriges Jahr einbrechen. Ihre Versuche scheiterten. Der 20-Jährige kam mit Dauerarrest davon, sein Freund muss ins Gefängnis.

Wolfratshausen – In zwei Wolfratshauser Juweliergeschäfte war am 20. April des vorigen Jahres versucht worden, einzubrechen. Die mutmaßlichen Täter wurden noch in derselben Nacht gefasst. Nun mussten sich ein 20-jähriger Wolfratshauser und sein zwei Jahre älterer Kumpel aus München wegen versuchten gemeinschaftlichen Diebstahls vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Wolfratshausen verantworten. Der jüngere Angeklagte wurde zu drei Wochen Dauerarrest, sein Freund nach Erwachsenenstrafrecht zu acht Monaten Gefängnis verurteilt.

Wolfratshausen: Junge Männer wollten zweimal in Juweliergeschäft einbrechen

Gegen 22.20 Uhr in jener Nacht informierte ein Anwohner der Sauerlacher Straße die Polizei, dass gerade bei ihm gegenüber ins Uhren- und Schmuckgeschäft Thanner eingebrochen werde. Mit einem Pflasterstein versuchten damals zwei Männer, die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Diese hielt jedoch stand. Als die Polizei am Tatort eintraf, waren die Burschen in Richtung Innenstadt weitergezogen.

Dort machten sie sich wenig später auf ähnliche Weise an der Eingangstür des Juweliergeschäfts Meuser zu schaffen. Als sie auch hier scheiterten und eine Nachbarin auf sie aufmerksam geworden war, rannten sie in Richtung Bergwald davon. Dort trennten sich ihre Wege. Wenig später, als ein Polizeihubschrauber über dem Bergwald kreiste, konnte der Münchner gefangen werden. Seinen jüngeren Kompagnon nahmen die Beamten später in dessen Wohnung fest.

Vor Gericht war nur der 20-Jährige geständig. „Ich habe die beiden Scheiben kaputtgemacht, weil ich ziemlich dicht war“, räumte er ein und schob als Erklärung nach: „Wir wollten einen Spaß machen.“ Am Nachmittag hätten beide getrunken, reichlich Bier, Whisky und Jägermeister. Auf dem Weg zu ihm nach Hause sei man auf die Schnapsidee gekommen, sagte der Wolfratshauser.

Nach versuchten Einbrüchen: Polizei schnappt Täter - „War ziemlich dicht“

Soweit deckten sich die Aussagen. Aktiv an der Tat beteiligt gewesen zu sein, stritt der Münchner jedoch ab. Er beteuerte: „Ich war dabei, ich stand daneben, aber ich habe keinen Stein geworfen.“ Sein Verteidiger fügte hinzu: „Er hat sogar kundgetan, dass er das nicht gut findet.“ Um seine Unschuld zu beweisen, präsentierte sein Mandant dem Gericht ein wenige Sekunden langes Handyvideo, dass er während des ersten Einbruchsversuchs gemacht hatte. „Das Video beweist gar nichts. Das kann auch gemacht worden sein, um zu dokumentieren, was man für einen Scheiß gemacht hat“, hielt Richterin Friederike Kirschstein-Freund dem 22--Jährigen vor.

Das Gericht war von der Glaubwürdigkeit des Zeugen überzeugt, der beobachtet haben will, dass beide Männer abwechselnd den Stein geworfen hatten. Beide Angeklagten waren bei der Tat stark alkoholisiert. Bei dem Münchner hatte ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,8 Promille ergeben, von dem Wolfratshauser war kein Promillewert ermittelt worden. Nach Ansicht einer medizinischen Gutachterin waren die jungen Männer zwar in ihrer Einsichts- und Steuerungsfähigkeit eingeschränkt, aber keineswegs so erheblich, dass daraus eine Schuldunfähigkeit abgeleitet werden könnte.

Amtsgericht verurteilt jungen Wolfratshauser zu drei Wochen Dauerarrest

Dem Wolfratshauser, der den Dauerarrest von drei Wochen akzeptierte, verbot das Gericht zudem für die Dauer eines Jahres, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken oder sich alkoholisiert draußen aufzuhalten. Seinem Kompagnon – dessen Anwalt einen Freispruch beantragt hatte – versagte die Richterin eine Bewährung, weil die dafür erforderliche günstige Sozialprognose nicht gegeben sei.

„Ich habe nicht die Überzeugung gewonnen, dass Sie bereuen, was Sie getan haben“, so Friederike Kirschstein-Freund. Die Einlassung, man habe lediglich Spaß haben wollen, bewertete sie als „völlig lebensfremd. Wenn Sie nur was kaputtmachen wollen, gehen Sie nicht zu einem Juwelier“, betonte die Richterin. „Für mich steht fest, dass sie beschlossen hatten, bei Thanner einzubrechen.“

