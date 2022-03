Wünsche der Jugend hören: Grünen-Politikerin startet Gesprächsrunde

Von: Dominik Stallein

Teilen

Treffen mit der Politik: Bei einer Veranstaltung zum Kommunalwahlkampf 2020 hatten die Wolfratshauser Jugendlichen zuletzt Kontakte ins Rathaus knüpfen können. Die Jugendreferentin möchte jetzt eine regelmäßige Runde schaffen. © Hans Lippert

Die Wolfratshauser Jugendreferentin Jennifer Layton lädt die jungen Wolfratshauser zur Gesprächsrunde. Hier sollen sie ihre Ideen umsetzen können.

Wolfratshausen – Einen Jugendrat gibt es nicht, der die lange Wunschliste abarbeiten könnte. Die jungen Wolfratshauser müssen darauf hoffen, dass sich Vertreter aus der Lokalpolitik für ihre Anliegen interessieren. „Das macht es nicht leicht, sich zu engagieren“, sagt die Jugendreferentin des Stadtrats, Jennifer Layton. Sie möchte nun ein niederschwelliges Angebot etablieren, um die Ideen zu sammeln – und bestenfalls umzusetzen.

Wünsche der Jugend hören: Grünen-Politikerin startet Gesprächsrunde

Für diesen Donnerstag, 24. März, lädt die Jugendreferentin zum Austausch ein. In gemütlicher Atmosphäre im Lokal Cabana an der Königsdorfer Straße können 12- bis 20-Jährige ihre Anregungen einbringen. „Stadtjugend“ heißt die Gesprächsreihe, die künftig regelmäßig stattfinden soll. „Ich wünsche mir, dass wir Vorschläge auf den Tisch bringen und gemeinsam überlegen, wie man sie umsetzen kann“, sagt Layton. Wenn Jugendliche Missstände – ob in der Freizeitgestaltung oder der Schule – ansprechen, möchte sie nach Lösungen suchen.

Blade Night in Wolfratshausen und Geretsried? Jugendliche dürfen selbst organisieren

Layton selbst bringt zu dem Treffen eine Idee mit: Gemeinsam mit der Stadt Geretsried möchte sie eine Blade-Night organisieren. „Es wäre schön, wenn sich eine Gruppe von unseren Jugendlichen findet, die bei der Planung mitmachen möchte“, sagt die Grünen-Politikerin. Gemeinsam mit dem Geretsrieder Jugendrat könnten die Wolfratshauser die Aktion auf die Beine stellen. Solche „Von Jugendlichen für Jugendliche“-Modelle möchte Layton verstärkt in den Fokus rücken. „Wenn wir auf dem Treffen schon Ideen finden, an denen sich einige beteiligen wollen, würde ich das natürlich unterstützen.“ Optimal fände sie ein flexibles Netzwerk, das sich bei Bedarf zusammenschließt und gemeinsam Projekte für Wolfratshausen auf den Weg bringt.

Jugendliche, die an dem Treffen am Donnerstag um 17 Uhr teilnehmen möchten, müssen sich vorher anmelden. Entweder per Mail an jennifer.layton@wolfratshausen.de oder via Whatsapp an 01 63/7 56 95 64.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)