Nach Frauenhäuser-Vorschlag: Bauherr will seine Schwarzbauten jetzt als Flüchtlingsunterkünfte anbieten

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Die Untere Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt pocht auf den Abbruch der Einfamilienhäuser am Isarspitz 24, 24a und 25 in Wolfratshausen. Gegen die Abrissanordnungen klagen der Bauherr und die Eigentümerin der Immobilien vor dem Verwaltungsgericht München. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

Kürzlich bot der Bauherr die Einfamilienhäuser als Frauenhäuser an, nun hat er eine neue Idee: Die drei Schwarzbauten am Isarspitz könnten als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden.

Wolfratshausen – Langsam wird’s skurril: Erst vor wenigen Wochen bot der Bauherr der Stadt Wolfratshausen an, drei Einfamilienhäuser am Isarspitz in Weidach als Frauenhäuser zu nutzen. Die drei Immobilien sind laut Feststellung der Unteren Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt in Bad Tölz Schwarzbauten und müssen wieder abgerissen werden (wir berichteten). Nun schlägt der Bauherr dem Landkreis beziehungsweise der Kommune vor, die Häuser als Flüchtlingsunterkünfte zu nutzen. Für Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner kommt das nicht in Frage.

Neuer Vorschlag auf dem Tisch: „Schwarzbauer in ganz Deutschland würden in die Hände klatschen“

Der Streit schwelt seit Monaten. Die Untere Bauaufsichtsbehörde hat die Häuser am Isarspitz 24, 24a und 25 als Schwarzbauten klassifiziert. Dem Bauherrn und seiner Tochter, der er die Immobilien vor einiger Zeit überschrieben hat, sind Abrissanordnungen zugestellt worden. Die versucht der Geretsrieder mit Hilfe des Verwaltungsgerichts München aus der Welt zu schaffen, einen Verhandlungstermin gibt es noch nicht. Das heißt: Die Abrissanordnungen haben noch keine Rechtskraft.

Der Idee des Bauherrn, die drei Wohngebäude der Stadt als „dringend benötigte Frauenhäuser“ zu überlassen – und dafür einen „spürbaren monatlichen Mietverlust“ in Kauf zu nehmen –, lehnte der Bauausschuss des Stadtrats in nicht öffentlicher Sitzung ab (wir berichteten).

Dass es Schwarzbauten sind, wurde über Jahre hinweg immer wieder kommuniziert, geahndet, gerichtlich und zuletzt auch durch den Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags bestätigt. Das kam nicht über Nacht.

Nun steht ein neuer Vorschlag im Raum, die Nutzung der Einfamilienhäuser „für soziale Zwecke“. Konkret: Der Landkreis oder die Kommune könnte „als Zwischenlösung“ die drei Immobilien als Flüchtlingsunterkünfte nutzen.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Laut Marlis Peischer, Pressesprecherin der Kreisbehörde, ist das keine Option. Sie erinnert an den Vorschlag, die Gebäude als Frauenhäuser zu nutzen – und stellt erneut fest: „Dass es Schwarzbauten sind, wurde über Jahre hinweg immer wieder kommuniziert, geahndet, gerichtlich und zuletzt auch durch den Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags bestätigt. Das kam nicht über Nacht.“ Tatsache sei, so Peischer gegenüber unserer Zeitung, „dass der Bauherr in mehreren Punkten entgegen der Genehmigung gebaut hat. Wir haben klare Vorschriften für Bauregelungen. Das gilt nicht nur in Wolfratshausen, sondern überall“. Eine Zwischennutzung als Flüchtlingsunterkunft „bedürfte auch einer Genehmigung“, betont Peischer und fasst zusammen: „Diese Genehmigung ist wegen des Baus im Außenbereich rechtlich schlicht nicht möglich.“

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof entschied in letzter Instanz

Laut Verwaltungsgericht (VG) weichen die besagten Häuser am Isarspitz gravierend von der jeweiligen Baugenehmigung ab. Die Klage des Bauherrn auf eine neue Baugenehmigung wies das VG im Juni 2021 ab – diese Entscheidung bestätigte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in letzter Instanz.

Egal ob Frauenhäuser, eine Flüchtlingsunterkunft, ein SOS-Kinderdorf oder ein anderer sozialer Zweck: Es gibt für die Häuser keine Baugenehmigung.

„Inzwischen ist die Baugenehmigung aus dem Jahr 2014 erloschen“, konstatiert Bürgermeister Klaus Heilinglechner: „Es sind und bleiben Schwarzbauten.“ An dieser Tatsache sei nicht zu rütteln. „Egal ob Frauenhäuser, eine Flüchtlingsunterkunft, ein SOS-Kinderdorf oder ein anderer sozialer Zweck: Es gibt für die Häuser keine Baugenehmigung.“ Der Rathauschef sieht keine Möglichkeit und ist auch nicht willens, die Immobilien durch eine Nutzungsänderung zu legalisieren. Ganz davon abgesehen, dass die Mehrheit des Stadtrats dies nicht wolle. Die Kommune könnte die Einfamilienhäuser, die im Außenbereich stehen, durch die nachträgliche Aufstellung eines Bebauungsplans für das Areal legalisieren – gegen die Stimmen der Grünen-Vertreter lehnte der Bauausschuss des Stadtrats dies jedoch ab.

Wolfratshausens Bürgermeister spricht von „unfairem“ Vorgehen des Bauherrn

Mit Blick auf den drohenden Abriss der Häuser sagt Heilinglechner: „Auch mir tut das in der Seele weh.“ Doch die Verantwortung dafür trage allein der Bauherr, er allein „hat’s versemmelt“. Der Bürgermeister erinnert daran, dass sich der Geretsrieder zweimal über einen von der Kreisbehörde in Bad Tölz verhängten Baustopp „hinweggesetzt hat“. Wer so vorgehe, müsse damit rechnen, „dass es Probleme geben wird“.

Wird‘s ein Präzedenzfall, „würden Schwarzbauer in ganz Deutschland in die Hände klatschen“

Heilinglechner hält es für „unfair“, dass der Bauherr nun versuche, „mit der sozialen Komponente“ öffentlich Druck auf die Entscheidungsträger auszuüben. „Nochmal: Es sind Schwarzbauten“, unterstreicht der Rathauschef. Das Verbotene im Nachgang erlauben? Damit würde ein Präzedenzfall geschaffen, der als Maßstab für andere gelten könnte: „Schwarzbauer in ganz Bayern und in ganz Deutschland würden in die Hände klatschen.“

Die Position der Loisachstadt sei klar, einen Meinungsumschwung schließt Heilinglechner aus. Jetzt müsse abgewartet werden, was das Verwaltungsgericht zu den Klagen gegen die Abrissanordnungen sage. Es wäre ja möglich, dass das Gericht zu dem Schluss komme, „dass ein Abriss eine zu harte Entscheidung ist“. (cce)

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.