Die Würfel sind gefallen: Das ist der Bürgermeisterkandidat der Wolfratshauser SPD

Der Bewerber erhielt 100 Prozent der abgegebenen Stimmen: Die Wolfratshauser SPD hat am Dienstagabend ihren Bürgermeisterkandidaten gewählt.

Wolfratshausen – Die Würfel sind gefallen: Die Wolfratshauser SPD hat am Dienstagabend in ihrer Aufstellungskonferenz im Wirtshaus Flößerei Manfred Menke zum Bürgermeisterkandidaten gekürt. Der 60-Jährige – seit 2014 Mitglied der SPD-Stadtratsfraktion – hatte keinen Gegenkandidaten. Für Menke votierten 21 von 21 Stimmberechtigten. „Ich will das, ich traue mir das zu, ich kann das“, ließ der Spitzenkandidat seine Genossen wissen und kündigte unter anderem an, die Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt Geretsried wieder „beleben“ zu wollen. Ein weiterer Schwerpunkt werde der Wohnungsbau.

Menke, geboren in der 55 000-Einwohner-Stadt Menden im Sauerland/Nordrhein-Westfalen, zog vor 25 Jahren mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in die Loisachstadt. Mitglied der SPD ist er seit 2007, von 2009 bis 2015 war er Vorsitzender des Ortsverbands. Der gelernte Elektrotechnik-Ingenieur unterrichtet seit 2009 Mathematik, Physik und Informationstechnologie am Gymnasium St. Matthias in Waldram.

„Er wird kein Hinterzimmer-Bürgermeister“

SPD-Ortsvorsitzender Peter Fasching zeigte sich trotz des „dramatischen“ Wahlergebnisses der Sozialdemokraten bei der Europawahl am vergangenen Sonntag optimistisch. Zwar rechnet Fasching damit, dass seine Partei das Tal der Tränen noch nicht durchschritten hat, doch mit Blick auf die Kommunalwahlen am 15. März 2020 bescheinigte er der Wolfratshauser SPD „eine gute Ausgangsposition“.

„Manfred for Future“

SPD-Fraktionschef Fritz Meixner – dem viele zugetraut hatten, nach seinem misslungenen Versuch 2014 noch einmal fürs Bürgermeisteramt zu kandidieren –, attestierte Menke, „genau der Richtige zu sein“. Er werde kein „Hinterzimmer-Bürgermeister“, kein „Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand-Bürgermeister“ und auch kein Rathauschef sein, der mit Informationen hinter dem Berg halte, schoss Meixner einen Pfeil in Richtung Amtsinhaber Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) ab.

Vize-Bürgermeister Fritz Schnaller bemühte die „Fridays-for-Future“-Bewegung von Schülern und Studenten: „Manfred for Future“ heiße ab sofort das Motto für die Wolfratshauser Sozialdemokraten. cce