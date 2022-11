Zehn Meter hohe Nordmanntanne kündigt Weihnachtsfest in Wolfratshausen an

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Christbaum steht: Eine zehn Meter hohe Nordmanntanne stellte der Bauhof am Dienstag am Marienplatz in Wolfratshausen auf. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf dem Wolfratshauser Marienplatz ist ein Christbaum aufgestellt worden. Heuer wird nur der beleuchtet.

Wolfratshausen – Alle Jahre wieder – ist alles irgendwie anders als sonst. Normalerweise werden die Christbäume, die in der Stadt Wolfratshausen Weihnachtsstimmung verbreiten sollen, von Bürgern gespendet. „Wir hatten auch ein paar Angebote“, berichtet Bauhofchef Matthias Schmidberger, der zusammen mit seinen Kollegen am Dienstag den Christbaum am Marienplatz aufstellte. „Nur, dass dieses Jahr leider keine passenden Bäume dabei waren.“ Also wurde dem Gut Laufzorn bei Deisenhofen, das sich der Produktion von Weihnachtsbäumen auf eigenen Flächen verschrieben hat, ein Besuch abgestattet und eingekauft.

Am Marienplatz steht nun eine zehn Meter hohe Nordmanntanne, behängt mit etwas über 20 Lichterketten á 15 LED-Leuchten. Der Christbaum am Schwankl-Eck „wird im Sinne der Energieeinsparung gar nicht beleuchtet“, so Schmidberger. Das gilt auch für sämtliche kleinen Bäumchen, die jedes Jahr die städtischen Häuser an der Marktstraße zieren. „Nur beim Rathaus steht die Entscheidung, ob Beleuchtung oder keine Beleuchtung, noch nicht fest.“

Ein Standort wird dagegen ganz im Dunklen bleiben: Vor dem Restaurant „Der Grieche“ in Farchet wird heuer gar kein Christbaum stehen. Der Grund: Nach dem Dachstuhlbrand des Gasthauses Ende Mai dieses Jahres muss erst die Stromversorgung wiederhergestellt werden. (sh)

