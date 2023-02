Für die Betreuung ihrer Sprösslinge in Kindertagesstätten müssen Eltern mit hoher Wahrscheinlichkeit ab 1. September zehn Prozent mehr bezahlen.

Ausschuss-Sitzung

Kindertagesstätten könnten in Wolfratshausen teurer werden: Der Kulturausschuss befürwortet eine Gebührenerhöhung - die Grünen stemmen sich dagegen.

Wolfratshausen – Hohe Personal- und Betriebskosten verzeichneten im vergangenen Jahr die Kindertagesstätten in der Loisachstadt. Der Trend scheint sich fortzusetzen. Um die Defizite zu begrenzen, hat sich die Stadtverwaltung zusammen mit den Kirchen – sie sind jeweils Träger vieler Kindertagesstätten – für eine zehnprozentige Erhöhung der Elternbeiträge ab September entschieden. Die Mitglieder des Kulturausschusses stimmten der Erhöhung in ihrer jüngsten Sitzung nach kontroverser Debatte mit 7:3 zu. Das letzte Wort hat der Stadtrat, der am Dienstag um 18 Uhr im Rathaus tagt.

Zehn Prozent teurer: Gebühren für Kitas in Wolfratshausen werden wohl steigen

Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth, Jugendreferentin Jennifer Layton und Peter Lobenstein (alle Grüne) verweigerten der Beschlussempfehlung ihre Zustimmung. „Wir sollten überlegen, was uns Kinder in Wolfratshausen wert sind“, meinte Grünen-Fraktionschef Lobenstein. Die Gebührenerhöhung bringe der Stadt 10 000 bis 15 000 Euro pro Jahr ein. Mit diesem Betrag lasse sich „der „Haushalt nicht sanieren“, sagte Lobenstein. Er vermisste zudem ein aktives Engagement der Stadt bei der Sanierung von Kindergärten. „Wenn die Kinder wegen zu geringer Temperatur in den Räumen keine Mittagsruhe mehr halten können, sehe ich Versäumnisse.“

Grüne wollen höhere Kita-Gebühren nicht akzeptieren - Manfred Fleischer spricht von „sozialistischem Ansatz“

Martin Melf, Leiter des Rathaus-Referats Bildung und Soziales, wollte diese Vorwürfe nicht so stehen lassen. Er verteidigte die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs und die Verwaltungsmitglieder, die sich trotz Personalknappheit „mit vollem Einsatz“ für die Instandhaltung der Schulen und Kindertagesstätten einsetzen würden. Eine Gebührenerhöhung von zehn Prozent hält er für die Eltern für verkraftbar. Melf verwies zudem auf die staatliche Förderung. So werden die Elternbeiträge bereits seit dem 1. April 2019 für die gesamte Kindergartenzeit bis zur Einschulung mit 100 Euro pro Kind und Monat vom Freistaat Bayern bezuschusst.

Fritz Meixner, Sprecher der SPD/FDP-Fraktion im Stadtrat und zugleich Geschäftsführer des Kinder- und Jugendfördervereins, sprach sich für eine Gebührenerhöhung aus. „Für mich ein notwendiges Muss“, stellte er fest. Er erinnerte daran, dass auch umliegenden Gemeinden wie Münsing und Icking aufgrund von höheren Personal- und Energiekosten an der Gebührenschraube drehen mussten.

Ausschuss stimmt für Gebühren-Erhöhung: Kitaplätze in Wolfratshausen könnten teurer werden

Dr. Ulrike Krischke (Bürgervereinigung) nannte Lobensteins Vorwurf der städtischen Untätigkeit eine „ungerechte Argumentation“. Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) zeigte sich verwundert über die Debatte. „Wir haben doch schon vor Jahren im Stadtrat beschlossen, die Gebühren schrittweise zu erhöhen“, sagte er. Heinloth, die die Sitzung in Vertretung von Rathauschef Klaus Heilinglechner leitete, wollte dennoch nicht mitgehen. Sie verglich die Notwendigkeit von Kindertagesstätten mit der Wichtigkeit von Krankenhäusern und Schulen: „Da würde auch niemand zuzahlen.“ Kindertagesstätten seien Bildungseinrichtungen, die die Gemeinschaft zu tragen habe.

Dr. Manfred Fleischer (Wolfratshauser Liste) nannte dies einen „sozialistischen Ansatz“, der schon in der ehemaligen DDR nicht funktioniert habe. Er lobte die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Wolfratshausen und beantragte erfolgreich eine umgehende Abstimmung.