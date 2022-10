Zensus 2022: Einige Befragungen laufen noch

Von: Peter Borchers

Teilen

Endspurt: Der Zensus 2022 geht in die letzte Runde. Einige Umfragen laufen aktuell noch. © Daniel Karmann/DPA

Die Volksbefragung geht in den Endspurt. Das Landratsamt weist darauf hin, dass es drei verschiedene Zensus-Befragungen gibt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit fünf Monaten laufen die Zensus-Befragungen im Bundesgebiet. Die meisten Bürgerinnen und Bürger hätten Rede und Antwort gestanden, heißt es aus dem Tölzer Landratsamt, einige würden jetzt jedoch nochmals mit dem Thema konfrontiert, so Behörden-Sprecherin Sabine Schmid.

„Ganz wichtig ist es, zwischen den drei verschiedenen Zensus-Befragungen zu unterscheiden“, erklärt Christian Gampl, stellvertretender Leiter der Erhebungsstelle im Landratsamt, in einer Pressemitteilung. Da wäre zum Einen die Gebäude- und Wohnungszählung, diese werde vom Bayerischen Landesamt für Statistik durchgeführt. „Für diese Befragung wurden jetzt zahlreiche Mahnschreiben versendet“, schreibt Gampl. In diesen Fällen müsse er leider immer an die Hotline des Landesamtes für Statistik verweisen: „Das ist zwar auch Zensus, wir haben da aber leider keinen Einblick.“

Unterscheidung zwischen Wohnungs-, Wiederholungs- und Haushaltebefragung

Eine andere Zensus-Befragung, die aktuell noch läuft, ist die sogenannte Wiederholungsbefragung, „sozusagen die Kontrollinstanz für unsere bisherige Arbeit“, so Gampl weiter. Einige Bürger, die von der Erhebungsstelle im Landratsamt bereits befragt worden seien, würden ein zweites Mal aufgesucht und befragt. Auch diese Interviews würden vom Landesamt für Statistik zentral für ganz Bayern durchgeführt. Bei Rückfragen dazu müsse die Erhebungsstelle ebenfalls an die zuständige Stelle verweisen.

Zum selben Thema: Zensus: Jetzt gibt’s Mahnungen

Die dritte Art der Zensus-Umfragen ist die Haushaltebefragung. Diese koordiniert die Tölzer Behörde. „Bei Informationen zur Haushaltebefragung sind wir der richtige Ansprechpartner und helfen auch gerne weiter“, erklärt der stellvertretende Leiter der Erhebungsstelle. Was die Haushaltebefragung betreffe, könne man jetzt noch Post erhalten. „Wir schreiben weiterhin vereinzelt Personen an. Unsere Schreiben beinhalten immer einen grünen Papierfragebogen, der ausgefüllt werden muss. Es ist wichtig, dass für alle Bewohner einer Anschrift eine Befragung durchgeführt wurde, sonst könnte sich das negativ auf die Einwohnerzahl auswirken.“

Info

Die genannten verschiedenen Stellen sind unter den folgenden Kontaktdaten zu erreichen: Gebäude- und Wohnungszählung: Bayerisches Landesamt für Statistik, Telefon 09 11/21 55 2 8 74 00; Wiederholungsbefragung: Bayerisches Landesamt für Statistik, Telefon 09 11/21 55 28 72 50.

peb

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.