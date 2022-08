Zensus: Jetzt gibt’s Mahnungen

Von: Peter Borchers

Teilen

23 900 Bürger sind bereits befragt worden. Das Landratsamt zieht ein erstes Fazit.

Zensus 2022: Die Befragung durch die Erhebungsbeauftragten ist abgeschlossen. © Daniel Karmann/dpa

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nach zwölf Wochen endete am vergangenen Samstag die Haushaltebefragung des Zensus 2022 vor Ort. Vorbei ist der Zensus damit aber noch nicht. Das Zwischenergebnis der Erhebungsstelle im Landratsamt fällt laut einer Pressemitteilung überwiegend positiv aus.

Zahlreiche ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte sollten in den vergangenen zwölf Wochen im Landkreis 27 000 Personen an rund 5700 Adressen aufsuchen und befragen. „Bis dato haben wir 23 900 Personen direkt erreichen können.“ Alle, die bis Samstag nicht mehr persönlich befragt werden konnten oder bereits zwei Termine versäumt haben, „rutschen nun in ein Mahnverfahren“, sagt die Leiterin der Erhebungsstelle Karin Weiß. Ihr bisheriges Fazit über den Verlauf der Befragungen ist durchaus positiv. „Der ganz große Anteil der Bevölkerung war den Befragungen gegenüber wirklich sehr aufgeschlossen und kooperativ. Die Rückmeldungen von unseren ehrenamtlichen Interviewern waren in den meisten Fällen gut.“

Ultima Ratio ist ein Buß- und Zwangsgeldverfahren.

Alle, die bei den Befragungen vor Ort nicht angetroffenen werden konnten oder die Auskunft verweigert haben, erhalten nun Post von der Erhebungsstelle. Dies ist notwendig, da laut Gesetz alle Personen, deren Anschrift in die Stichprobe für die Haushaltebefragung fiel, auskunftspflichtig sind. „Die Auskunftspflichtigen werden von uns zunächst erinnert und erhalten Online-Zugangsdaten, um ihre Daten zu melden“, erklärt Weiß‘ Stellvertreter Christian Gampl. Wenn man nach dem im Schreiben angegebenen Termin immer noch keine Rückmeldung bekomme, bleibe als Ultima Ratio nur ein Buß- und Zwangsgeldverfahren. „Das wollen wir nach Möglichkeit unbedingt vermeiden.“ Für eine aussagekräftige Statistik sei es notwendig von allen, die in die stichprobenhaft Haushaltebefragung fallen, eine Auskunft zu bekommen. „Ansonsten wirkt sich dies beispielsweise negativ auf die Einwohnerzahl und damit letztlich auch auf die finanziellen Zuweisungen für die Kommunen aus“, so Gampl weiter.

Die Erhebungsstelle appelliert an alle noch säumigen Auskunftspflichtigen, am Zensus mitzuwirken. Bei Unklarheiten oder für Rückfragen kann man sich unter Ruf 0 80 41/50 54 07 oder 50 57 04 melden.

peb

Aktuelle Nachrichten aus Wolfratshausen, Geretsried und Umgebung lesen Sie hier