Zu Gast bei der UWW: Politikprofessorin Münch fordert mehr Zivilcourage

Von: Peter Herrmann

Teilen

Ein gefragter Interviewpartner in Zeitungen, Radio und Fernsehen: Dr. Ursula Münch. © Akademie Politische Bildung

Sie gilt als eine der derzeit gefragtesten Talkshowgäste im deutschen Fernsehen: Prof. Dr. Ursula Münch. Auf Einladung der UWW sprach sie jetzt in Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Nach ihren Auftritten bei Anne Will, Markus Lanz und am Sonntagsstammtisch des Bayerischen Fernsehens gelang es der Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen (UWW), die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, Prof. Dr. Ursula Münch, für einen Vortrag im Sparkassensaal zu gewinnen. Ihre Ausführungen zum Thema „Die aktuellen Krisen und ihre Folgen für die freiheitliche Demokratie“ regten zur Diskussion an.

Mit einem berühmten Zitat des ehemaligen britischen Premierministers Winston Churchill eröffnete Münch ihren einstündigen Vortrag: „Die Demokratie ist die schlechteste Staatsform, ausgenommen all dieser anderen, die man von Zeit zu Zeit ausprobiert hat.“ Fortan versuchte die in Baden-Württemberg aufgewachsene Politologin, diese These in charmant-schwäbischer Mundart zu belegen. So würden zahlreiche Krisen wie beispielsweise die noch nicht völlig überstandene Covid-19-Pandemie, die sich abzeichnende Klimakatastrophe, Energieknappheit und die globalen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs als Bedrohung für die freiheitliche Demokratie wahrgenommen. Zudem trügen Desinformationskampagnen, Grundrechtseinschränkungen und die Wahrnehmung einseitig verteilter Kosten der Globalisierung zur allgemeinen Verunsicherung bei.

Vernetzung durch Internetplattformen birgt Chancen und Risiken

„Der Schnelligkeit von Transformationen steht die Langsamkeit von Prozessen in rechtsstaatlichen Demokratien gegenüber.“ Somit würden Teile der Bevölkerung anfälliger für vermeintlich einfache Lösungsvorschläge von extremistischen Gruppierungen. „Gleichzeitig verlieren Parteien, Verbände und Kirche aus unterschiedlichen Gründen Mitglieder und Bedeutung“, sagte die 62-Jährige. Umso wichtiger sei die Aufrechterhaltung der öffentlichen Debatte. Die Vernetzung durch Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp biete nach Ansicht Münchs Chancen und Risiken. Zwar müsse man nun nicht mehr – wie vor drei Jahrzehnten üblich – in Bibliotheken aufwendig recherchieren, weil das Internet einen schnelleren Informationszugang ermögliche. „Uns erreicht aber alles ohne Filterung nach Relevanz und Wahrheitsgehalt“, bedauerte die Akademiedirektorin.

Scharf ins Gericht ging sie mit Sprachmodellen und künstlicher Intelligenz, die sie anhand eines Selbstversuchs entlarvte. Die von einem Chatbot erstellten Texte seien zwar „wohlformuliert“, enthielten aber oft sachliche Fehler, weil sie zum Teil aus fragwürdigen Quellen im Internet erstellt wurden.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

UWW-Mitglied und Rechtsanwalt Winfrid Borcherdt hakte nach, wie sich der Einzelne in festgefahrenen Debatten mit unversöhnlichen Sichtweisen behaupten könne. „Wir dürfen manche Meinungen nicht so stehen lassen und müssen uns einmischen, vor allem wenn’s extremistisch und menschenverachtend wird“, forderte Münch zur Zivilcourage auf.

ph

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.